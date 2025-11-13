La Eliminatoria europea rumbo al Mundial 2026 continúa con uno de los partidos más atractivos de la jornada: Francia vs Ucrania, un encuentro entre dos selecciones protagonistas del Grupo D, que buscarán consolidar su camino hacia la próxima Copa del Mundo. El partido se disputará este jueves 13 de noviembre en el Parc des Princes de París, desde las 20:45 en España y 14:45 en Colombia.

El combinado francés, dirigido por Didier Deschamps, llega como líder invicto del grupo y con un plantel repleto de estrellas encabezado por Kylian Mbappé. Por su parte, Ucrania se mantiene como escolta, decidida a sumar en una visita de máxima exigencia ante el campeón mundial de 2018.

Dónde ver Francia vs Ucrania EN VIVO: canales en TV y plataformas online

El partido entre Francia y Ucrania podrá verse en directo a través de las siguientes señales y plataformas, dependiendo del país:

España y Portugal: transmisión oficial por UEFA TV .

transmisión oficial por . Colombia y el resto de Sudamérica: por ESPN y DISNEY+ .

por y . México: transmisión por Sky Sports .

transmisión por . Estados Unidos: disponible en ViX y Fubo Sports.

El encuentro se jugará en el histórico Parc des Princes, con capacidad para 48.500 espectadores, casa del Paris Saint-Germain y uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo. Francia volverá a su capital con el objetivo de seguir en la cima del grupo y mantener su invicto en el torneo clasificatorio.

Horarios del partido Francia vs Ucrania en distintos países

El compromiso podrá verse en diferentes horarios según el país:

España, Francia, Alemania, Italia: 20:45

20:45 Portugal: 19:45

19:45 Inglaterra: 19:45

19:45 Colombia, Perú, Ecuador: 14:45

14:45 Argentina, Uruguay, Chile: 16:45

16:45 México: 13:45

13:45 Estados Unidos (Miami, Nueva York): 14:45

14:45 Estados Unidos (Los Ángeles): 11:45

El partido será clave para definir el liderato del Grupo D, con Francia buscando mantener su paso firme y Ucrania intentando dar la sorpresa para acortar la distancia en la clasificación.

Francia, líder invicto del Grupo D en la Eliminatoria europea

La selección de Francia llega a este partido como la gran favorita. Es líder del Grupo D con 10 puntos en 4 jornadas, producto de tres victorias y un empate. Su único tropiezo fue en el 2-2 ante Islandia, donde Kylian Mbappé marcó uno de los tantos. En su enfrentamiento anterior con Ucrania, los dirigidos por Deschamps se impusieron 0-2 en condición de visitante, con una actuación sólida y un dominio absoluto del juego.

El conjunto francés mantiene una base consolidada, con jóvenes talentos que complementan la experiencia de jugadores como Kanté, Upamecano y Lucas Hernández. En el frente de ataque, la dupla entre Mbappé y Ekitike promete ser una de las más desequilibrantes del certamen, respaldada por la creatividad de Michael Olise.

Posible alineación de Francia vs Ucrania

Mike Maignan; Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez; N’Golo Kanté, Eduardo Camavinga, Bradley Barcola; Michael Olise, Hugo Ekitike y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Ucrania, con el reto de frenar al líder

Por su parte, Ucrania llega al encuentro ocupando la segunda posición del grupo con 7 puntos, tras dos victorias, un empate y una derrota -precisamente ante Francia-. El conjunto dirigido por Serhiy Rebrov ha mostrado un estilo combativo y ordenado, apoyándose en la solidez defensiva y el buen pie de sus mediocampistas.

Posible alineación de Ucrania en el Parque de los Príncipes

Anatoliy Trubin; Yukhym Konoplya, Vitaliy Mykolenko, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko; Oleksiy Hutsulyak, Heorhiy Sudakov, Ruslan Malinovskyi, Oleh Ocheretko; Yehor Yarmolyuk y Artem Dovbyk.DT: Serhiy Rebrov.

Mbappé, el líder del nuevo ciclo francés

Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, actual capitán de la selección francesa. Con 53 goles en 93 partidos internacionales, el delantero de Real Madrid sigue ampliando su legado con la camiseta de su país. Bajo la dirección de Deschamps, Mbappé ha asumido un rol más maduro, liderando dentro y fuera del campo y siendo determinante en los momentos clave.

Su sociedad con Olise y Ekitike promete dinamismo en el frente ofensivo de Francia, mientras que el mediocampo, compuesto por Camavinga y Kanté, garantiza equilibrio y control del juego. El Francia vs Ucrania será uno de los encuentros más atractivos de la jornada clasificatoria, con dos selecciones que llegan en gran nivel y con el objetivo de seguir acercándose al sueño del Mundial 2026.