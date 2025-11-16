La selección de Francia afronta su último compromiso de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 con la tranquilidad de haber sellado su clasificación. Este domingo 16 de noviembre, el equipo de Didier Deschamps visitará a Azerbaiyán en el estadio Tofiq Bəhramov de Bakú, un escenario con capacidad para 31.000 espectadores. El encuentro se jugará a las 18:00 en España y 12:00 en Colombia, y marcará el cierre de una campaña impecable de los campeones del mundo de 2018.

Mientras Francia llega invicta y líder del Grupo D, su rival Azerbaiyán cierra la tabla sin victorias ni opciones de clasificación. Aun así, será un partido interesante para ver cómo reacciona el combinado galo ante la ausencia de su capitán Kylian Mbappé, quien se perderá el compromiso por una lesión de tobillo.

Dónde ver Azerbaiyán vs Francia EN VIVO y ONLINE

El duelo Azerbaiyán vs Francia se podrá seguir en directo a través de las principales plataformas oficiales de transmisión de las Eliminatorias Europeas:

España y Portugal: UEFA TV (transmisión online gratuita con registro previo).

UEFA TV (transmisión online gratuita con registro previo). Colombia y el resto de Sudamérica: disponible en DISNEY+ .

disponible en . México: transmisión en Sky Sports .

transmisión en . Estados Unidos: el partido podrá verse por ViX y Fubo Sports.

El encuentro se disputará en el estadio Tofiq Bəhramov, ubicado en Bakú, capital de Azerbaiyán, uno de los recintos más emblemáticos del país, inaugurado en 1951 y modernizado para competiciones internacionales. Será la última oportunidad del público local para ver a su selección en casa antes de cerrar el calendario de las eliminatorias.

Horarios del partido Azerbaiyán vs Francia por país

España, Francia, Alemania, Italia: 18:00

18:00 Portugal: 17:00

17:00 Inglaterra: 17:00

17:00 Colombia, Perú, Ecuador: 12:00

12:00 Argentina, Chile, Uruguay: 14:00

14:00 México: 11:00

11:00 Estados Unidos (Miami, Nueva York): 12:00

12:00 Estados Unidos (Los Ángeles): 09:00

Francia, líder invicto y ya clasificada al Mundial 2026: ¿Por qué no juega Mbappé?

La selección de Francia selló su clasificación anticipada al Mundial 2026, y lo hizo mostrando una superioridad abrumadora. Lidera el Grupo D con 13 puntos en 5 partidos, producto de 4 victorias y 1 empate, con 12 goles a favor y solo 2 en contra. Su última presentación fue una sólida victoria ante Ucrania (2-0), con goles de Michael Olise y Bradley Barcola, dos de los talentos emergentes del equipo.

El conjunto de Didier Deschamps llega con un plantel alternativo pero competitivo. El técnico ha aprovechado la clasificación para rotar a algunos titulares y probar nuevas piezas en distintas posiciones. Sin embargo, el gran ausente será Kylian Mbappé, quien no jugará debido a una lesión en el tobillo derecho.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que el capitán del equipo “sigue sufriendo una inflamación que requiere más pruebas médicas”, motivo por el cual permanecerá en reposo y no viajará a Bakú. A su ausencia se suman las de Eduardo Camavinga (lesión muscular) y Manu Koné (sancionado).

Probable formación de Francia en Azerbaiyán

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; N’Golo Kanté, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola; Michael Olise, Rayan Cherki y Hugo Ekitike. DT: Didier Deschamps.

Azerbaiyán: último, sin victorias pero con el apoyo de su gente

En el otro extremo de la tabla aparece Azerbaiyán, que ocupa el último lugar del grupo con apenas 1 punto en 5 partidos. El conjunto dirigido por Aykhan Abbasov ha tenido una Eliminatoria complicada, marcada por la falta de gol y la fragilidad defensiva. Solo ha anotado un gol y ha recibido 10, siendo uno de los equipos más débiles de toda la fase clasificatoria europea.

El equipo buscará despedirse de su afición con una actuación digna frente a uno de los gigantes del fútbol mundial. En su primer enfrentamiento ante Francia, disputado en París, cayó por 3-0 con goles de Mbappé, Rabiot y Tauvin. Esta vez intentará resistir ante un rival que llega con suplentes pero sigue siendo superior en todas las líneas.