Futbolistas colombianos tendrán presencia especial en la Champions League 2025-26 con dos de sus figuras recientes: Jhon Durán, delantero del Fenerbahce, y Richard Ríos, mediocampista del Benfica. Ambos serán protagonistas en el choque de la última ronda de playoffs, donde sus equipos se juegan la clasificación a la fase de grupos del torneo más prestigioso de Europa.

El duelo entre Fenerbahce y Benfica se disputará el miércoles 20 de agosto desde las 20:00 horas en Portugal, 21:00 en España y 14:00 en Colombia, en el imponente Sükrü Saracoglu Stadium de Estambul. Una cita que despierta expectativas por la calidad de los planteles y por lo que significará para el futuro inmediato de los dos futbolistas colombianos.

Dónde ver Fenerbahce vs Benfica en España y Colombia en TV y online

La transmisión variará según el país:

España: Movistar Plus+ Liga de Campeones (exclusivo).

Movistar Plus+ Liga de Campeones (exclusivo). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ online.

ESPN en TV y online. México: HBO Max, FOX Sports, TUBI y Caliente TV.

HBO Max, FOX Sports, TUBI y Caliente TV. Estados Unidos: CBS y sus plataformas digitales.

A qué hora es Fenerbahce vs Benfica de la Champions League en cada país

Estos son los horarios confirmados:

Portugal: 20:00 horas

20:00 horas España, Francia, Italia y Alemania: 21:00 horas

21:00 horas Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas México y Centroamérica: 13:00 horas

13:00 horas Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos (EST): 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (CST): 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos (PST): 12:00 horas

Jhon Durán, la apuesta ofensiva de Mourinho en Fenerbahce

Con apenas 21 años, Jhon Durán se convirtió en uno de los fichajes más llamativos del mercado turco. Llegó desde Al Nassr y ya dejó su huella en los playoffs de Champions, marcando un gol frente a Feyenoord. Bajo la dirección de José Mourinho, suma tres partidos oficiales y se perfila como el delantero titular para enfrentar al Benfica.

Su potencia física, velocidad y capacidad de definición lo posicionan como una de las cartas ofensivas más importantes del equipo. En Estambul confían en que sea la pieza clave para romper la defensa portuguesa y acercar al Fenerbahce a la fase de grupos.

Richard Ríos, el motor del mediocampo de Benfica

En el otro lado estará Richard Ríos, otro colombiano que llegó en este mercado para reforzar al Benfica tras su paso por Palmeiras. El mediocampista de 24 años ya jugó cuatro partidos oficiales, participó en la Supercopa de Portugal y disputó 180 minutos en los playoffs frente a OGC Nice.

Su despliegue, recuperación y capacidad de asociación lo han convertido en una pieza fundamental para Bruno Lage, quien lo considera clave para sostener el equilibrio en el medio campo. Ante Fenerbahce, Ríos tendrá la responsabilidad de frenar las transiciones rápidas y aportar salida clara desde atrás.

Un partido que definirá su lugar en Europa

El Sükrü Saracoglu Stadium se prepara para un duelo vibrante. El ganador de esta llave asegurará su presencia en la fase de grupos de la Champions League, mientras que el perdedor deberá jugar la Europa League.

Para Fenerbahce, la clasificación sería un regreso histórico a la élite del continente. Para Benfica, es la confirmación de su jerarquía como uno de los clubes tradicionales de la competición. En cualquier escenario, los focos estarán sobre Durán y Ríos, dos jóvenes colombianos que buscan brillar en la gran vitrina del fútbol europeo.