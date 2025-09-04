La Selección de España inicia su camino rumbo al Mundial 2026 con un duelo clave frente a Bulgaria, dentro de una fase de clasificación particular que será más corta de lo habitual debido a la presencia de La Roja en la final four de la Nations League. Será un reto de máxima concentración en el que los dirigidos por Luis de la Fuente buscarán dar el primer paso hacia el objetivo de asegurar el billete mundialista.

El compromiso se jugará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Nacional Vasil Levski, en Sofía (Bulgaria), a las 20:45 horas en España y 13:45 en Colombia. Una cita que marca la primera vez en la historia en la que la selección española visita territorio búlgaro en partido oficial, lo que añade un componente histórico al enfrentamiento.

Dónde ver España vs Bulgaria de la Eliminatoria en TV y online

El partido contará con varias opciones de transmisión internacional:

España: en vivo por La1 de TVE y en señal online a través de la plataforma digital RTVE Play .

en vivo por y en señal online a través de la plataforma digital . Estados Unidos: disponible en Fubo, ViX y Fox Sports 2 .

disponible en . México: transmisión a cargo de Sky Sports e Izzi Go .

transmisión a cargo de e . Colombia y resto de Sudamérica: señal online mediante Disney Plus.

De esta forma, los aficionados podrán seguir el estreno de La Roja en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo sin importar el país en el que se encuentren.

Dónde se juega el partido entre Bulgaria y España

El escenario elegido para este encuentro es el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía, con capacidad para más de 43 mil espectadores. Es el recinto deportivo más emblemático de Bulgaria y sede de la mayoría de los partidos de su selección nacional.

El duelo entre españoles y búlgaros se espera con un ambiente intenso, ya que para los locales será una oportunidad de hacer historia frente a una de las selecciones más potentes de Europa.

A qué hora es el partido España vs Bulgaria, país por país

Al ser un partido de una competencia internacional que encamina a los equipos hacia la Copa del Mundo, genera expectativa en varios lugares del planeta. Compartimos los horarios para varios de ellos:

España: 20:45 horas

20:45 horas Colombia, Perú, Ecuador: 13:45 horas

13:45 horas México: 12:45 horas

12:45 horas Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 15:45 horas

15:45 horas Estados Unidos (EST): 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos (PST): 11:45 horas

11:45 horas Reino Unido: 19:45 horas

19:45 horas Francia, Alemania, Italia: 20:45 horas

Probables alineaciones de España y Bulgaria

España: Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferrán Torres. DT: Luis de la Fuente.

Bulgaria: Dimitar Sheytanov; Ivelin Popov, Simeon Petrov, Marin Petkov, Zhivko Atanasov; Andrian Kraev, Ilia Gruev, Filip Krastev, Vasil Panayotov; Aleksandar Kolev y Georgi Rusev. DT: Ilian Iliev.

Contexto del partido de España en Bulgaria: una clasificación exprés

El formato de clasificación que enfrenta España en este ciclo es diferente al habitual. Debido a su presencia en la final four de la Nations League, La Roja quedó ubicada en un grupo más reducido, compuesto por Bulgaria, Turquía y Georgia. Esto significa que la clasificación será exprés, y antes de que termine el año se definirá si España asegura su cupo para la Copa del Mundo.

Este primer cruce frente a Bulgaria será fundamental para comenzar con pie derecho. El rival, que no disputa un Mundial desde 1998, afronta el reto de frenar a una selección española que atraviesa un proceso de renovación con jóvenes figuras como Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri, quienes se perfilan como protagonistas en el futuro inmediato del equipo.

Lo más reciente entre España y Bulgaria

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a un amistoso en 2002, en el que España se impuso 1-0. Además, Bulgaria forma parte de la historia de La Roja como víctima de su mayor goleada: el 13-0 registrado en 1933, un resultado que todavía se mantiene como récord histórico.

La particularidad de este encuentro radica en que será la primera vez que España dispute un partido oficial en territorio búlgaro, lo que convierte la cita en un hito dentro de los enfrentamientos entre ambos combinados.

Bajas de España para el partido

El entrenador Luis de la Fuente no podrá contar con varios futbolistas clave. Entre ellos, Gavi, Fabián Ruiz y Yeremy Pino, quienes quedaron fuera de la convocatoria por lesión. Estas ausencias obligan al técnico a confiar en la nueva generación de jóvenes que viene consolidándose en la selección y que ya dejó buenas sensaciones en los últimos torneos.

Aun con estas bajas, España llega con un plantel competitivo y con la ambición de comenzar su camino hacia el Mundial con una victoria sólida, que le permita encarar con tranquilidad los siguientes compromisos frente a Turquía y Georgia.