La fase de grupos de la Copa África ofrece uno de sus primeros cruces de alto voltaje con el enfrentamiento entre Egipto y Sudáfrica, dos selecciones que llegan tras ganar en la jornada inaugural y que ahora se miden en un partido que puede marcar el rumbo del Grupo B. El duelo se disputará el viernes 26 de diciembre y concentra buena parte de la atención del torneo en esta fecha.

Egipto inició su camino con una victoria ante Angola, mientras que Sudáfrica hizo lo propio frente a Zimbabue. Al ser los dos ganadores de la primera jornada, el partido adquiere un carácter determinante: quien logre sumar de a tres quedará muy bien perfilado para asegurar la clasificación a la siguiente ronda. Por eso, además del atractivo deportivo, muchos aficionados buscan saber dónde ver el partido en vivo, a qué hora se juega en cada país y qué detalles rodean este compromiso.

Cuándo se juega Egipto vs Sudáfrica de la Copa África

El partido entre Egipto y Sudáfrica, correspondiente al Grupo B de la Copa África, se jugará el viernes 26 de diciembre. El horario oficial será a las 16:00 en España y a las 10:00 en Colombia, un horario matinal para el público sudamericano y vespertino para el europeo.

Este encuentro se disputará después de que ambos equipos mostraran solidez en su debut, por lo que llega con un contexto competitivo muy marcado y con la posibilidad de definir el liderato parcial del grupo.

Dónde ver Egipto vs Sudáfrica en TV y online

La transmisión del partido contará con varias alternativas según la región, lo que facilitará seguirlo en directo tanto por televisión como vía streaming.

España: Movistar+ .

. Colombia y el resto de Sudamérica: Win Sports por televisión y en Win Play de manera online.

por televisión y en de manera online. México : Claro Sports .

: . Estados Unidos: beIN Sports.

El estadio: Adrar Stadium, escenario del Grupo B

El partido se jugará en el Adrar Stadium, ubicado en Agadir, un escenario con capacidad para más de 45 mil espectadores. Este estadio es uno de los más modernos del torneo y ha sido elegido como sede habitual de partidos clave de la fase de grupos.

El ambiente promete ser intenso, con una fuerte presencia de aficionados de ambas selecciones y un clima propicio para un duelo de alto nivel competitivo.

Árbitro del partido Egipto vs Sudáfrica

La FIFA designó como árbitro principal del encuentro a Pacifique Ndabihawenimana, de Burundi. Su labor estará enfocada en un partido que se anticipa intenso en el mediocampo y con transiciones rápidas, por lo que el control disciplinario será clave.

Probables formaciones de Egipto y Sudáfrica

Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmagid, Hossam Abdelmagid, Mohamed Hamdi; Hamdi Fathi, Marwan Attia, Emam Ashour; Mohamed Salah, Omar Marmoush y Trezeguet. DT. Hossam Hassan.

Sudáfrica: Ronwen Williams (captain); Khuliso Mudau, Siyabonga Ngezana, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena; Elias Mokwana, Relebohile Mofokeng, Patrick Maswanganyi; Lyle Foster. DT. Hugo Broos.

Contexto del Grupo B y lo que está en juego en la Copa África

Con ambos equipos sumando tres puntos en la jornada inicial, este Egipto vs Sudáfrica se perfila como el partido que puede definir al líder del Grupo B. Un triunfo dejaría a cualquiera de los dos muy cerca de la clasificación anticipada, mientras que un empate mantendría el grupo abierto para la última fecha.

La Copa África suele ofrecer partidos de alto ritmo y fuerte carga táctica, y este duelo entre dos selecciones históricas del continente no será la excepción. Por eso, saber dónde ver Egipto vs Sudáfrica y seguir cada detalle del encuentro será clave para los aficionados al fútbol internacional.