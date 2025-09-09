El partido Ecuador vs Argentina será uno de los más atractivos de la jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Se juega el martes 9 de septiembre en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, un escenario histórico que promete un ambiente vibrante. El duelo comenzará a las 20:00 en Argentina y 18:00 en Colombia, en lo que será además un choque especial: Nicolás Otamendi disputará su último encuentro en Eliminatorias con la Selección Argentina.

Ambas selecciones ya tienen asegurado su cupo al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero buscan cerrar el calendario con un triunfo que mantenga su prestigio y confianza. Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, afrontará el compromiso sin Lionel Messi, mientras que Ecuador, bajo el mando de Sebastián Beccacece, llega con toda su nómina para despedirse de su público en estas Eliminatorias.

Horario del partido Ecuador vs Argentina en Eliminatorias

El partido entre Ecuador y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas se jugará el martes 9 de septiembre de 2025 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Argentina: 20:00 horas

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 horas

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 19:00 horas

Uruguay y Brasil: 20:00 horas

México (CDMX): 17:00 horas

España: 01:00 horas del miércoles 10 de septiembre

Dónde ver Ecuador vs Argentina en TV y online

El encuentro contará con una amplia cobertura en diferentes países:

Argentina : Telefe y TyC Sports.

: Telefe y TyC Sports. Colombia : canal de YouTube de Gol Caracol, Caracol Play, Ditu y RCN App.

: canal de YouTube de Gol Caracol, Caracol Play, Ditu y RCN App. México : ViX, Sky y Fanatiz.

: ViX, Sky y Fanatiz. Estados Unidos : ViX, Universo, TyC Sports Internacional, Fubo Sports y TeleXitos.

: ViX, Universo, TyC Sports Internacional, Fubo Sports y TeleXitos. Perú : GOLPERÚ.

: GOLPERÚ. España : Movistar+.

: Movistar+. Ecuador : ECDF y Zapping Sports.

: ECDF y Zapping Sports. Uruguay : Antel TV, D Sports y AUF TV.

: Antel TV, D Sports y AUF TV. Chile : MiCHV y Disney+.

: MiCHV y Disney+. Bolivia : Tigo Sports y Fútbol Canal.

: Tigo Sports y Fútbol Canal. Paraguay: Tigo Sports y GEN.

Con estas alternativas, los fanáticos podrán seguir el partido tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales.

Probables alineaciones de Ecuador y Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Nilson Angulo. DT: Sebastián Beccacece.

Árbitro del partido Ecuador vs Argentina

La terna arbitral designada para este duelo será completamente colombiana:

Árbitro central : Wilmar Roldán.

: Wilmar Roldán. Asistente 1 : David Fuentes.

: David Fuentes. Asistente 2 : Jhon Gallego.

: Jhon Gallego. Cuarto árbitro : Diego Ulloa.

: Diego Ulloa. VAR : Leonard Mosquera.

: Leonard Mosquera. AVAR: Keiner Jiménez.

La experiencia de Roldán garantiza un control riguroso en un compromiso de alta intensidad.

Contexto del partido entre Ecuador y Argentina de la Eliminatoria

Tanto Ecuador como Argentina llegan a este encuentro con la clasificación al Mundial asegurada, lo que permite que el partido tenga un aire de celebración y despedida en Guayaquil. Para los locales será la oportunidad de cerrar en casa una Eliminatoria positiva, mientras que para la Albiceleste será una jornada con sabor especial: el adiós de Nicolás Otamendi en Eliminatorias.

El capitán histórico de la defensa argentina dirá adiós a este capítulo de su carrera tras más de una década de servicio a la selección nacional. Por su parte, Lionel Messi no estará presente, lo que abre espacio a futbolistas como Thiago Almada y Lautaro Martínez para asumir mayor protagonismo.

Ecuador, en cambio, apuesta por su figura Enner Valencia y el talento emergente de jugadores como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, referentes de la nueva generación.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Guayaquil, el estadio vibró con la intensidad de un clásico sudamericano. Ahora, con el boleto en mano al Mundial 2026, se espera un partido abierto, con dos selecciones que buscarán cerrar con broche de oro su participación en esta fase clasificatoria.