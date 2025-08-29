La Saudi Pro League 2025-26 arranca con uno de los partidos más esperados: Al Nassr vs Al Taawoun, encuentro correspondiente a la Fecha 1 del campeonato. El compromiso se jugará este viernes 20 de agosto desde la 1:00 p.m. en Colombia y 8:00 p.m. en España, con Cristiano Ronaldo liderando al equipo local en el debut liguero.

El partido tendrá transmisión en varios países, aunque en Sudamérica aún no se ha confirmado señal oficial. En Arabia Saudita, la liga vive una nueva etapa con fichajes de renombre y la expectativa puesta en Al Nassr, equipo que además de CR7 cuenta con figuras de talla mundial como João Félix, Marcelo Brozovic y Kingsley Coman.

Dónde ver el partido de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Al Taawoun

El debut de Al Nassr en la Saudi Pro League tendrá cobertura internacional en diferentes plataformas. Estos son los canales confirmados hasta el momento:

España: Movistar Plus.

Movistar Plus. México: Caliente TV.

Caliente TV. Estados Unidos: Fox Soccer Plus y Fubo Sports.

Fox Soccer Plus y Fubo Sports. Arabia Saudita: Thmanyah y Saudi Sports Company.

Thmanyah y Saudi Sports Company. Sudamérica: sin transmisión oficial confirmada hasta la fecha.

Es importante señalar que la liga árabe está buscando ampliar sus derechos televisivos a más regiones, por lo que pueden anunciarse nuevas señales antes del inicio de la temporada.

A qué hora es el partido Al Taawoun vs Al Nassr, país por país

La Saudí Pro League va ganando seguidores en todas partes del mundo y por eso compartimos los horarios de varias de ellas:

Colombia, Perú y Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. México: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (EST): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (PST): 11:00 a.m.

11:00 a.m. España: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Arabia Saudita: 9:00 p.m.

Dónde se juega el partido de Al Nassr HOY

El encuentro entre Al Nassr y Al Taawoun se disputará en el King Abdullah Sport City Stadium, un escenario moderno con capacidad para 29.850 espectadores. Este estadio, ubicado en la ciudad de Buraidah, será el escenario donde Cristiano Ronaldo y compañía buscarán sumar los primeros tres puntos de la campaña frente a un rival que suele ser incómodo en los inicios de temporada.

Probables alineaciones de Al Nassr y Al Taawoun

Los equipos ya perfilan sus formaciones para este debut en la Saudi Pro League:

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Kingsley Coman, Abdullah Alkhaibari, Marcelo Brozovic; Wesley, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

Al Taawoun: Abdulquddus Atiah; Renné Rivas, Al Ahmad, Andrei Girotto, Mohammed Mahzari; Aschraf El Mahdioui, Faycal Fajr, Sabiri; Musa Barrow, Sultan Mandash y Róger Martínez. DT: Péricles Chamusca.

La gran novedad para este inicio será ver a Cristiano Ronaldo acompañado por João Félix, recientemente fichado por Al Nassr. La dupla ofensiva promete ser una de las más atractivas del fútbol árabe esta temporada.

Noticias previas al debut de Al Nassr en la Saudí Pro League

Al Nassr llega como uno de los grandes candidatos al título. El equipo dirigido por Jorge Jesus ha reforzado todas sus líneas con jugadores europeos de primer nivel, apuntando no solo a la liga local, sino también a la AFC Champions League, donde buscarán protagonismo.

Cristiano Ronaldo, máximo referente del club, inicia su tercera temporada en la liga saudí con la presión de liderar al plantel hacia un nuevo campeonato. Junto a él, Marcelo Brozovic en la medular y Kingsley Coman por las bandas se presentan como piezas clave del esquema ofensivo.

Por su parte, Al Taawoun buscará sorprender en su visita. El equipo cuenta con nombres interesantes como Musa Barrow y Roger Martínez en la delantera, además de Faycal Fajr en la creación. Bajo la dirección de Péricles Chamusca, intentarán repetir lo hecho en campañas anteriores, cuando lograron meterse en la parte alta de la tabla pese a no tener el presupuesto de los grandes.