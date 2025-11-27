La Europa League 2025-26 entra en una etapa crucial con la disputa de la Jornada 5 y uno de los partidos más atractivos será el que enfrente a Ludogorets vs Celta de Vigo, dos equipos con realidades muy diferentes pero con aspiraciones claras dentro del torneo. Mientras el club búlgaro necesita sumar para mantenerse con vida en la competencia, el conjunto español busca asegurar su clasificación temprana a la fase decisiva.

El encuentro se jugará el jueves 27 de noviembre, desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia, en el Huvepharma Arena, un estadio con capacidad para 10.400 espectadores, donde Ludogorets quiere hacerse fuerte ante un rival que llega en un gran momento.

Dónde ver Ludogorets vs Celta de Vigo HOY: TV y plataformas online

La transmisión del partido está garantizada en varios territorios con múltiples opciones oficiales.

España: El compromiso podrá verse a través de: Movistar Plus+ (dial 7, incluido en el paquete básico), M+ Liga de Campeones (dial 60 en Movistar Plus+ y 115 en Orange TV), M+ Liga de Campeones 3 (dial 62 en Movistar Plus+ y 118 en Orange TV, señal multi) y LaLiga TV Bar.

El compromiso podrá verse a través de: (dial 7, incluido en el paquete básico), (dial 60 en Movistar Plus+ y 115 en Orange TV), (dial 62 en Movistar Plus+ y 118 en Orange TV, señal multi) y Colombia y el resto de Sudamérica: Los aficionados podrán seguir el duelo en ESPN 7 en televisión y DISNEY+ PREMIUM en streaming.

Los aficionados podrán seguir el duelo en en televisión y en streaming. México: La transmisión estará a cargo de Claro Sports, ESPN y DISNEY+

La transmisión estará a cargo de Estados Unidos: El partido estará disponible en Paramount+.

Detalles del partido: Ludogorets vs Celta de Vigo

Competencia: Europa League 2025-26 – Jornada 5

Estadio: Huvepharma Arena, Razgrad

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Hora: 12:45 en Colombia | 18:45 en España

Transmisión TV: Movistar Plus+ / M+ Liga de Campeones (España); ESPN 7 (Sudamérica); Claro Sports / ESPN (México)

Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM (Sudamérica); Paramount+ (EE. UU.); DISNEY+ (México)

Dónde se juega Ludogorets vs Celta de Vigo

El escenario será el Huvepharma Arena, ubicado en Razgrad, Bulgaria. Con capacidad para 10.400 espectadores, este recinto es la casa del Ludogorets y uno de los escenarios habituales de competiciones europeas. Su ambiente cercano al campo y la presión del público local suelen ser factores determinantes.

A qué hora se juega Ludogorets vs Celta de Vigo país por país

España: 18:45

18:45 Colombia, Perú y Ecuador: 12:45

12:45 Chile, Bolivia y Venezuela: 13:45

13:45 Argentina, Uruguay y Brasil: 14:45

14:45 México (centro): 11:45

11:45 Estados Unidos: 12:45 ET | 9:45 PT

12:45 ET | 9:45 PT Reino Unido: 17:45

17:45 Alemania, Francia e Italia: 18:45

18:45 Portugal: 17:45

Probables alineaciones de Ludogorets y Celta de Vigo

Ludogorets Razgrad: Sergio Padt; Son, Olivier Verdon, Dinis Almeida, Anton Nedyalkov; Deroy Duarte; Erick Marcus, Petar Stanic, Ivaylo Chochev, Caio Vidal; Yves Erick Bile. DT: Per-Mathias Hogmo.

Celta de Vigo: Ionut Radu; Manu Fernández, Yoel Lago, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Miguel Román, Mihailo Ristic; Ferrán Jutglá, Williot Swedberg y Borja Iglesias. DT: Claudio Giráldez.

Así llegan Ludogorets y Celta de Vigo a la Jornada 5 de la Europa League

El Ludogorets ocupa actualmente la casilla 30 en la tabla general con 3 puntos en 4 jornadas. Su rendimiento ha sido irregular: ganó un partido, pero viene de caer 3-1 ante Ferencvaros como visitante. El equipo búlgaro necesita sumar en casa para mantener opciones de clasificación o, al menos, aspirar a una mejor posición de cara al cierre del grupo.

Por su parte, el Celta de Vigo vive un presente totalmente opuesto. Marcha en la cuarta posición global, con 9 puntos en 4 partidos, y llega motivado tras su contundente victoria 0-3 sobre el Dinamo Zagreb en la jornada anterior. El equipo dirigido por Claudio Giráldez ha mostrado equilibrio, solidez defensiva y una ofensiva eficiente que le permite soñar con avanzar como uno de los mejores equipos del torneo.