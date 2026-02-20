El fútbol argentino se detiene ante uno de sus duelos más atractivos. Boca Juniors y Racing Club protagonizan un nuevo clásico por la Fecha 6 de la Liga Profesional Argentina, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la Zona A del campeonato.

El encuentro se jugará el viernes 20 de febrero desde las 20:00 en Argentina y las 18:00 en Colombia. La cita será en el Estadio La Bombonera, escenario histórico que volverá a vibrar con un cruce de alto voltaje entre dos equipos con presente competitivo y aspiraciones claras en el torneo.

Dónde ver Boca vs Racing EN VIVO por TV y streaming este viernes

El clásico contará con transmisión oficial en varios países, tanto por televisión como en plataformas digitales.

Argentina:

Cablevisión Flow

TNT Sports Premium

DIRECTV GO

Telecentro Play

DISNEY+ PREMIUM

Colombia y el resto de Sudamérica: El partido se podrá ver por ESPN en televisión y también vía streaming en DISNEY+ PREMIUM.

España: La señal estará disponible en Movistar+ Lite y también en Fanatiz, opción ideal para seguir la Liga Profesional Argentina desde Europa.

México: Se podrá ver a través de DISNEY+ y Fanatiz, dos alternativas digitales para seguir el clásico argentino.

Estados Unidos: La transmisión estará a cargo de:

TyC Sports Internacional

Fanatiz

Fubo Sports

A qué hora juega Boca vs Racing, país por país

Estos son los horarios confirmados del clásico:

Argentina : 20:00

: 20:00 Colombia : 18:00

: 18:00 México (CDMX) : 17:00

: 17:00 Perú : 18:00

: 18:00 Ecuador : 18:00

: 18:00 Chile : 20:00

: 20:00 Uruguay : 20:00

: 20:00 Brasil : 20:00

: 20:00 Estados Unidos (Este) : 18:00

: 18:00 España: 00:00 (sábado)

¿Dónde se juega el clásico entre Boca y Racing Club?

El compromiso se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera, en Buenos Aires. Se trata de uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano, con capacidad para más de 50 mil espectadores y un ambiente que suele influir en el desarrollo de los clásicos.

El árbitro designado para el encuentro es Leandro Rey Hilfer, encargado de dirigir un duelo que históricamente se juega con intensidad y alta exigencia física.

Probables formaciones de Boca vs Racing

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Ignacio Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Así llega Boca al clásico ante Racing

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda suma siete puntos y se ubica séptimo en la Zona A. En su último compromiso empató sin goles ante Platense, en un partido en el que mostró orden defensivo pero poca contundencia en el área rival.

El desafío para Boca será mejorar su producción ofensiva y aprovechar la localía en La Bombonera para sumar tres puntos que lo acerquen a los primeros puestos de la tabla.

Así llega Racing al partido en la Bombonera

Racing atraviesa un momento de recuperación en el campeonato. Luego de un inicio irregular con tres derrotas, logró dos triunfos consecutivos que le dieron aire en la clasificación. Viene de imponerse ante Banfield y ahora se encuentra noveno en la Zona A.

El equipo de Gustavo Costas buscará sostener esa racha positiva, reforzar su solidez colectiva y dar un golpe en condición de visitante en uno de los escenarios más exigentes del fútbol argentino.