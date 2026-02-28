Boca Juniors vuelve a presentarse en La Bombonera para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la Fecha 8 de la Liga Profesional Argentina. El equipo xeneize necesita sumar para no perder terreno en la Zona A y mantener intactas sus aspiraciones de clasificación.

El partido se jugará el sábado 28 de febrero desde las 17:45 en Argentina y las 15:45 en Colombia. Será un duelo clave para Boca, que llega fuera de los puestos de playoffs y con la presión de reencontrarse con la victoria ante su gente en uno de los estadios más exigentes del país.

Dónde ver Boca vs Gimnasia de Mendoza EN VIVO por TV y streaming

El encuentro contará con transmisión oficial en varios países y plataformas digitales.

Argentina: La transmisión estará disponible en:

TNT Sports Premium

HBO Max

DISNEY+ Premium

Colombia y el resto de Sudamérica: El partido se podrá ver por ESPN 3 en televisión y a través de DISNEY+ Premium en formato online.

México: Estará disponible en DISNEY+ y también en Fanatiz, plataforma especializada en fútbol sudamericano.

Estados Unidos: La transmisión será por Fanatiz y Fubo Sports, dos servicios que incluyen partidos de la Liga Profesional Argentina en su programación.

A qué hora juega Boca vs Gimnasia de Mendoza, país por país

Estos son los horarios destacados del partido:

Argentina : 17:45

: 17:45 Colombia : 15:45

: 15:45 Perú : 15:45

: 15:45 Ecuador : 15:45

: 15:45 Chile : 17:45

: 17:45 Uruguay : 17:45

: 17:45 Brasil : 17:45

: 17:45 México (CDMX) : 14:45

: 14:45 Estados Unidos (Este) : 15:45

: 15:45 España: 21:45.

Dónde se juega el partido de Boca este sábado

El compromiso se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, en Buenos Aires. Con capacidad para más de 50 mil espectadores, el estadio representa uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.

El árbitro designado para el encuentro es Pablo Dóvalo, quien tendrá la responsabilidad de dirigir un partido importante en la lucha por la clasificación en la Zona A.

Probable formación de Boca Juniors

Boca presentaría la siguiente alineación:

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

El equipo apostaría por un mediocampo con experiencia y dinámica, con Paredes como eje de juego y Merentiel como referencia ofensiva.

Así llega Boca al partido ante Gimnasia de Mendoza

Boca atraviesa un momento irregular en el campeonato. Se ubica noveno en la Zona A con ocho puntos y también marcha 15° en la tabla anual, panorama que lo mantiene fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda tiene como objetivo inmediato volver a las plazas de clasificación para no comprometer su pase a la siguiente ronda. La necesidad de sumar en casa es clara, especialmente ante un rival que buscará aprovechar cualquier margen de error.

Con el respaldo de su público en La Bombonera, Boca intentará imponer condiciones desde el inicio y encaminar un triunfo que le permita recuperar confianza y escalar posiciones en la Liga Profesional Argentina.