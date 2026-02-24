Boca Juniors inicia su camino en la Copa Argentina enfrentando a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en los Treintaidosavos de final del certamen. El equipo xeneize parte como favorito, pero el formato del torneo, a partido único, suele ofrecer sorpresas.

El encuentro se disputará el martes 24 de febrero desde las 21:15 en Argentina y las 19:15 en Colombia. Será un duelo clave para Boca en su objetivo de avanzar en una competencia que otorga cupo a torneos internacionales y que históricamente ha sido escenario de cruces intensos entre equipos de distintas categorías.

Dónde ver Boca vs Gimnasia de Chivilcoy EN VIVO por TV y streaming

El partido contará con transmisión oficial en televisión y plataformas digitales.

En Argentina: La señal encargada será TyC Sports en televisión abierta para sus abonados. De manera online, el compromiso podrá verse en:

Flow

DGO

Telecentro Play

TyC Sports Play

En Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión estará disponible a través de TyC Sports Internacional, canal que suele emitir los encuentros más destacados de la Copa Argentina.

A qué hora juega Boca vs Gimnasia de Chivilcoy país por país

Estos son los horarios confirmados del partido:

Argentina : 21:15

: 21:15 Colombia : 19:15

: 19:15 Perú : 19:15

: 19:15 Ecuador : 19:15

: 19:15 Chile : 21:15

: 21:15 Uruguay : 21:15

: 21:15 Brasil : 21:15

: 21:15 México (CDMX) : 18:15

: 18:15 Estados Unidos (Este) : 19:15

: 19:15 España: 01:15 (miércoles)

Dónde se juega el partido de Boca en la Copa Argentina

El duelo se disputará en el Estadio Padre Martearena, ubicado en la ciudad de Salta. Este escenario, habitual sede neutral de la Copa Argentina, cuenta con capacidad para más de 20 mil espectadores y suele albergar partidos decisivos del certamen. El árbitro designado para el encuentro es Facundo Tello, juez con experiencia en competencias nacionales e internacionales.

Probable formación de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy

Boca presentaría la siguiente alineación: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

¿En qué categoría juega Gimnasia de Chivilcoy?

Gimnasia de Chivilcoy compite actualmente en el Torneo Federal A, correspondiente a la Tercera División del fútbol argentino. Se trata de un equipo del interior del país que buscará dar el golpe ante uno de los clubes más importantes de Argentina.

El formato de eliminación directa de la Copa Argentina suele igualar fuerzas en este tipo de cruces, donde la motivación y la intensidad juegan un papel determinante. Para Gimnasia de Chivilcoy, el enfrentamiento ante Boca representa una oportunidad histórica de medirse ante un grande y ganar visibilidad a nivel nacional.