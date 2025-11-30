El Torneo Clausura 2025 entra en su instancia decisiva con un duelo vibrante en La Bombonera. Boca vs Argentinos Juniors protagonizan uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final, con dos equipos que llegan tras victorias contundentes en la fase previa y con estilos de juego marcadamente ofensivos. La expectativa es máxima en un estadio que promete estar repleto y que suele transformarse en un factor determinante en instancias definitivas.

El encuentro se disputará el domingo 30 de noviembre, desde las 22:30 en España, 16:30 en Colombia y 18:30 en Argentina, en el mítico estadio Alberto J. Armando – La Bombonera, con capacidad para 57.000 espectadores. Será un escenario ideal para un cruce de eliminación directa que siempre exige personalidad y jerarquía.

Dónde ver Boca vs Argentinos HOY: TV y plataformas online

Las opciones de transmisión para seguir este partidazo dependen del país:

España: Movistar+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite y Fanatiz.

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN (televisión) y Disney+ (online).

(televisión) y (online). Argentina: TNT Sports Premium y ESPN Premium.

México: Disney+ y Fanatiz.

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Detalles del partido: Boca Juniors vs Argentinos Juniors

Competencia: Torneo Clausura 2025 – Cuartos de final

Estadio: Alberto J. Armando – La Bombonera (Buenos Aires, Argentina)

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Hora: 16:30 en Colombia | 18:30 en Argentina | 22:30 en España

Transmisión TV: ESPN (Sudamérica), TNT Sports Premium y ESPN Premium (Argentina), Movistar+ (España), TyC Sports Internacional (EE. UU.)

Transmisión online: Disney+, Fanatiz

Dónde se juega Boca vs Argentinos Juniors, cuartos de final

El duelo se jugará en La Bombonera, uno de los estadios más icónicos del mundo y un escenario que suele pesar especialmente en instancias de eliminación directa. Su estructura vertical, el sonido ensordecible de la hinchada y la energía del entorno convierten al estadio de Boca en un ambiente único para un partido de cuartos de final.

A qué hora se juega Boca vs Argentinos país por país

España: 22:30

22:30 Colombia, Perú y Ecuador: 16:30

16:30 Chile, Bolivia y Venezuela: 17:30

17:30 Argentina, Uruguay y Brasil: 18:30

18:30 México (centro): 15:30

15:30 Estados Unidos: 16:30 ET | 13:30 PT

16:30 ET | 13:30 PT Reino Unido: 21:30

21:30 Alemania, Italia y Francia: 22:30

22:30 Portugal: 21:30

Probables alineaciones para el partido entre Boca y Argentinos

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Cómo llegan Boca y Argentinos a los cuartos de final del Torneo Clausura

El Xeneize llega a esta instancia luego de vencer 2-0 a Talleres, una victoria que reafirmó su buen rendimiento en la fase de grupos. Boca terminó primero en la Zona A con 29 puntos, respaldado por:

8 victorias

5 empates

3 derrotas

Su campaña fue marcada por la regularidad defensiva, la conexión entre sus volantes y la eficacia de Merentiel y Giménez en ataque. El equipo de Claudio Úbeda llega con confianza y con la ventaja de jugar en casa, donde históricamente ha sido fuerte en instancias eliminatorias.

Argentinos Juniors: competitivo, ofensivo y con confianza renovada

Argentinos llega después de eliminar a Vélez con un 2-0 en Liniers, victoria que demostró su buen momento colectivo y su capacidad para competir fuera de casa. En la fase regular terminó quinto en la Zona A, con 24 puntos, producto de:

7 triunfos

3 empates

6 derrotas

El equipo de Nicolás Diez se ha caracterizado por un juego vertical, buen trato de balón y la creatividad de Hernán López Muñoz, uno de los futbolistas más determinantes del torneo.