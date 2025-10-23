La Europa League 2025-26 continúa este jueves 23 de octubre con un duelo atractivo entre KRC Genk y Real Betis, correspondiente a la Jornada 3 de la fase de liga del torneo. El partido se disputará en el Cegeka Arena, desde las 18:45 en España y las 11:45 en Colombia, con ambos equipos buscando afianzarse en la parte alta de la clasificación.

El conjunto belga, dirigido por Thorsten Fink, buscará hacerse fuerte en casa ante un Betis que llega en buena forma y con la ambición de seguir escalando posiciones en el ranking general. El equipo de Manuel Pellegrini ha mostrado solidez y equilibrio en sus dos primeros compromisos europeos, manteniéndose invicto y con un rendimiento prometedor en ataque.

Dónde ver Genk vs Real Betis en España, Colombia y el mundo

El partido entre el Genk y el Betis podrá verse en directo a través de las principales plataformas oficiales de la Europa League:

España: Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones .

Movistar Plus+ y . Colombia y Sudamérica: ESPN (TV) y DISNEY+ (streaming).

(TV) y (streaming). México: TNT Sports, Max y Amazon Prime Video.

Estados Unidos: Paramount+ y Amazon Prime Video.

Todas las señales ofrecerán transmisión en alta definición, análisis previo, comentarios especializados y reacciones postpartido con cobertura exclusiva desde Bélgica.

Cegeka Arena, casa del Genk: escenario para recibir a Real Betis

El escenario del encuentro será el Cegeka Arena, estadio del KRC Genk, con capacidad para 23.000 espectadores. Inaugurado en 1999, este moderno recinto ha sido testigo de noches europeas inolvidables y es conocido por su ambiente vibrante.

El equipo belga se caracteriza por su intensidad en casa, donde suele presionar alto y aprovechar el empuje de su afición. El Real Betis, en tanto, buscará imponer su estilo de posesión y control de ritmo, fiel al planteamiento ofensivo de Manuel Pellegrini.

A qué hora es Genk vs Real Betis, país por país

El horario europeo de la tarde permitirá que el partido sea seguido en todo el continente y en Latinoamérica, especialmente por la numerosa afición bética en la región.

España: 18:45

18:45 Reino Unido: 17:45

17:45 Colombia, Perú y Ecuador: 11:45

11:45 Argentina y Chile: 13:45

13:45 México: 10:45

10:45 Estados Unidos (ET): 12:45

12:45 Brasil: 13:45

13:45 Francia, Italia y Alemania: 18:45

Probables alineaciones de Genk y Real Betis

KRC Genk: Hendrik van Crombrugge; Ken Nkuba, Matte Smets, Mujaid Sadick, Joris Kayembe; Bryan Heynen, Sory Bangoura; Jarne Steuckers, Konstantinos Karetsas, Yaimar Medina; Hyeon-gyu Oh. DT: Thorsten Fink.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Nelson Deossa; Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme; Cédric Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.

Así llegan Genk y Real Betis en la Europa League

El KRC Genk llega con 3 puntos en dos partidos disputados. En su debut cayó 1-0 ante Ferencváros, pero se recuperó en la segunda jornada con un triunfo 1-0 sobre Rangers, resultado que le permitió escalar hasta el puesto 18 de la tabla general con un diferencial neutro. El equipo belga ha mostrado una propuesta ordenada, basada en la fortaleza de su mediocampo y la velocidad de sus extremos.

El Real Betis, por su parte, ha tenido un inicio más regular. El conjunto verdiblanco suma 4 puntos, producto de una victoria 2-0 sobre Ludogorets y un empate 2-2 frente al Nottingham Forest. Con esos resultados, se ubica en la posición 9 de la clasificación, con un diferencial positivo de +2.

Bajo la dirección de Manuel Pellegrini, el Betis ha consolidado un estilo que combina posesión y equilibrio defensivo. El buen momento de jugadores como Lo Celso, Riquelme y Bakambu ilusiona a la afición con repetir el éxito continental alcanzado en temporadas recientes.

Antecedentes entre Genk y Real Betis

El historial entre ambos clubes es breve pero equilibrado. Betis y Genk se enfrentaron dos veces en la pasada edición de la Conference League, con un saldo parejo: una victoria para cada uno. Los dos partidos fueron cerrados y de mucho ritmo, dejando la sensación de una rivalidad naciente en el contexto europeo.

Aquella experiencia previa servirá como referencia para ambos entrenadores, que conocen bien las virtudes y debilidades del rival. En especial, el Betis buscará mejorar su desempeño defensivo fuera de casa, mientras que el Genk intentará explotar la presión local y las transiciones rápidas que caracterizan su juego.

Claves del duelo en Bélgica

El enfrentamiento entre Genk y Real Betis promete ser uno de los más equilibrados de la jornada. Los locales necesitan sumar para mantenerse en zona de clasificación directa, mientras que el equipo español aspira a mantener su invicto y acercarse a la parte alta de la tabla de la fase de liga.

El duelo táctico entre Thorsten Fink y Manuel Pellegrini marcará el ritmo del encuentro. Con estilos contrastantes -intensidad belga frente a control español-, el partido en el Cegeka Arena pondrá a prueba la madurez europea del Betis y la capacidad del Genk para resistir la calidad de un rival de mayor jerarquía.

Una cita de alto nivel en la Europa League, donde cada punto cuenta en el nuevo formato de la fase de liga y ambos equipos llegan decididos a demostrar que pueden competir entre los mejores del continente.