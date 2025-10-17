El Benfica inicia una nueva edición de la Copa de Portugal 2025-26 con la mirada puesta en romper una racha que ya se extiende por ocho años sin levantar el trofeo. Su primer reto será ante el GD Chaves, este viernes 17 de octubre, en el Estadio Municipal, un escenario con capacidad para 8.400 espectadores. El compromiso comenzará a las 19:30 en Portugal y 13:30 en Colombia.

El duelo marcará el estreno copero para los dirigidos por José Mourinho, quienes llegan con una plantilla llena de figuras pero también con una ausencia importante: Richard Ríos, el mediocampista colombiano que no estará disponible tras haber participado con la Selección Colombia en su reciente amistoso frente a México.

El Benfica, máximo ganador de la competencia con 26 títulos, quiere volver a reinar en un torneo que no conquista desde 2017 y en el que el año pasado se quedó a las puertas, cayendo en la final ante el Sporting Clube.

Dónde ver HOY Benfica vs Chaves por la Copa de Portugal en TV y ONLINE

El partido Benfica vs Chaves tendrá cobertura en varios países, tanto en televisión como en plataformas digitales. Estas son las opciones confirmadas:

España: transmisión a través de beIN Sports .

transmisión a través de . Colombia y el resto de Sudamérica: el juego podrá verse por Win Sports y Win+ Fútbol , además de la opción online en Win Play .

el juego podrá verse por y , además de la opción . Estados Unidos: transmisión por ViX y Fubo Sports.

Con estas opciones, los fanáticos podrán seguir en directo el debut del Benfica en su búsqueda de una nueva corona nacional, en un torneo histórico y tradicional del fútbol portugués.

Estadio y hora del partido entre Benfica y Chaves

El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de Chaves, ubicado en la región norte de Portugal, con capacidad para 8.400 aficionados. Será un escenario exigente para el conjunto lisboeta, que visitará a un equipo que sueña con dar la sorpresa ante uno de los grandes del país.

El partido comenzará a las 19:30 hora local (Portugal), 18:30 en España, y 13:30 en Colombia, lo que permitirá a los hinchas sudamericanos disfrutar de una tarde de fútbol copero.

Por qué Richard Ríos no jugará el partido de Copa en Chaves

El centrocampista colombiano Richard Ríos, una de las incorporaciones más destacadas del Benfica esta temporada, no estará disponible para este compromiso. El jugador acaba de regresar de su convocatoria con la Selección Colombia, tras participar en el amistoso ante México.

El técnico José Mourinho fue claro en su explicación durante la conferencia de prensa previa: “Diría incluso que la mayoría de los jugadores que van a empezar el partido no son gente que acaba de llegar. Hay que tomar decisiones. No tengo ningún problema en decirlo: Richard Ríos no jugará. Es el último en llegar, no ha entrenado con el equipo”.

El estratega portugués prefirió preservar al mediocampista, pensando en la carga física acumulada durante la fecha FIFA y en el calendario apretado que afrontará el equipo en los próximos días.

Benfica busca romper su sequía en la Copa de Portugal

El Benfica es el máximo ganador histórico del torneo, con 26 trofeos, pero no celebra en la Copa desde 2017, cuando venció al Vitória Guimarães en la final. Desde entonces, ha visto cómo otros equipos -como el Porto y el Sporting Clube- dominaron la competencia.

La última edición dejó un sabor amargo para los “encarnados”, que llegaron hasta la final pero perdieron ante el Sporting Clube en un clásico inolvidable. Este año, bajo el liderazgo de José Mourinho, el objetivo está claro: volver a ganar la Copa de Portugal y reafirmar el poderío del club tanto a nivel nacional como internacional.

El DT portugués, que ya conquistó este título en su paso por el Porto, sabe que el camino no será fácil, pero cuenta con una plantilla profunda y competitiva. Aunque no tendrá a Richard Ríos en este estreno, Mourinho espera un equipo sólido y enfocado para superar sin sobresaltos su primer obstáculo en el torneo.

Benfica vs Chaves: un duelo con historia y objetivos opuestos

El Chaves, que milita en la Primera Liga, buscará aprovechar la localía para complicar al favorito. Aunque históricamente el balance favorece al Benfica, el cuadro local intentará repetir la sorpresa lograda en ediciones pasadas, donde eliminó a equipos grandes en su estadio.

Para el Benfica, este encuentro no solo representa su debut en la Copa, sino también una oportunidad de ajustar detalles y recuperar confianza tras un arranque de temporada irregular. Con o sin Richard Ríos, el equipo de Mourinho sabe que solo un resultado sirve: ganar y avanzar en su camino hacia el título que le ha sido esquivo durante ocho largos años.