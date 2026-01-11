El líder de la Bundesliga vuelve a la acción. Bayern Múnich recibe a Wolfsburgo en la Fecha 16 del campeonato. El duelo genera especial expectativa por la presencia del colombiano Luis Díaz, quien vuelve a estar habilitado tras cumplir sanción.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany atraviesa un momento histórico en el torneo alemán, con una racha de resultados que lo mantiene firme en la cima y con amplio margen sobre sus perseguidores. Del otro lado estará un Wolfsburgo necesitado de puntos, que visita Múnich con la obligación de sumar para alejarse de la zona baja de la tabla.

Cuándo se juega Bayern Múnich vs Wolfsburgo

El partido se disputará el domingo 11 de diciembre, correspondiente a la Fecha 16 de la Bundesliga, con los siguientes horarios:

Colombia: 11:30 a. m.

11:30 a. m. España: 17:30

17:30 Alemania: 17:30

Será un duelo clave antes del cierre del año futbolístico, con el Bayern buscando extender su dominio y el Wolfsburgo intentando sorprender como visitante.

Dónde ver Bayern Múnich vs Wolfsburgo en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en varias regiones, principalmente a través de plataformas de pago:

Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium (streaming)

Disney+ Premium (streaming) México: Sky Sports

Sky Sports España: Amazon Prime Video y DAZN

Amazon Prime Video y DAZN Estados Unidos: ESPN Deportes

Estadio del partido del Bayern Múnich del fin de semana, con Luis Díaz: Allianz Arena

El encuentro se jugará en el Allianz Arena, ubicado en la ciudad de Múnich. El escenario cuenta con una capacidad superior a 75.000 espectadores y es uno de los estadios más emblemáticos de Europa, habitual sede de partidos decisivos tanto a nivel local como internacional.

Horario del partido de Bayern Múnich en otros países

Además de Colombia, España y Alemania, estos son algunos horarios destacados en otras regiones:

Argentina, Uruguay, Brasil: 13:30

13:30 Chile, Bolivia: 12:30

12:30 México: 10:30

10:30 Estados Unidos (costa este): 11:30

Así llegan Bayern Múnich y Wolfsburgo a la Fecha 16 de la Bundesliga

El Bayern Múnich es líder absoluto del campeonato. Tras 15 jornadas suma 41 puntos, con un rendimiento casi perfecto y ocho unidades de ventaja sobre el segundo. Además, acumula 47 jornadas consecutivas en la cima de la Bundesliga, un récord histórico que sigue ampliando fecha tras fecha, sin conocer la derrota en la presente temporada.

Wolfsburgo, por su parte, atraviesa una campaña irregular. Ocupa la casilla 14 con 15 puntos, lejos de los puestos europeos y con la necesidad de sumar para no complicarse en la segunda mitad del torneo. Visitar el Allianz Arena supone uno de los retos más exigentes del calendario.

¿Juega Luis Díaz con el Bayern?

Sí. El atacante colombiano vuelve a estar habilitado para competir. Jugó 14 de las 15 jornadas anteriores del campeonato y solo se perdió un partido por acumulación de cinco amonestaciones. Superada esa sanción, está nuevamente disponible y todo apunta a que será titular en el frente de ataque bávaro.

Posible formación del Bayern Múnich

Jonas Urbig; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Hiroki Ito; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

En cuanto a las bajas, el Bayern no podrá contar con Manuel Neuer, Nicolas Jackson ni Sacha Boey, pero mantiene una base sólida que le permite seguir imponiendo condiciones en la Bundesliga.