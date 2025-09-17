La Champions League 2025-26 comienza con un choque estelar: Bayern Múnich vs Chelsea, un partido que reúne a dos gigantes del fútbol europeo y que marcará el debut en la fase de liga para ambos clubes. Además, el encuentro tiene un atractivo especial para Colombia, ya que Luis Díaz será una de las figuras del conjunto bávaro en este compromiso.

El encuentro está programado para el miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena de Múnich, con inicio a las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia. Será un duelo que promete emociones fuertes, con el Bayern defendiendo su localía ante un Chelsea renovado e invicto en la Premier League.

Dónde ver Bayern Múnich vs Chelsea en TV y online

El partido podrá verse en directo a través de varias señales oficiales, dependiendo del país:

España : tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2 (M161) y Orange (O116). También en el multi de Movistar Liga de Campeones 4 (M180 O276).

: tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2 (M161) y Orange (O116). También en el multi de Movistar Liga de Campeones 4 (M180 O276). Colombia y resto de Latinoamérica : ESPN en TV y Disney Plus vía streaming.

: ESPN en TV y Disney Plus vía streaming. México: SPACE.

Con estas opciones, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir en vivo cada jugada, tanto en televisión como en plataformas digitales.

Horarios del partido de la Champions League en distintos países

Además de España y Colombia, el choque se podrá disfrutar en los siguientes horarios internacionales:

Argentina: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Portugal: 20:00 horas

Francia: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

El enfrentamiento será uno de los más seguidos de la primera jornada de la Champions League, con transmisión a nivel global.

Probables alineaciones de Bayern Múnich y Chelsea

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandr Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Gittens; Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

Ambos técnicos apuestan por un esquema ofensivo, con figuras que pueden marcar diferencia en cualquier momento del partido. La presencia de Luis Díaz como socio de Harry Kane en el ataque bávaro será uno de los grandes atractivos.

Noticias del Bayern Múnich para el partido

El inicio de temporada del Bayern Múnich ha sido arrollador. El equipo dirigido por Vincent Kompany suma cinco victorias en cinco partidos oficiales, lo que lo coloca como uno de los rivales más en forma del continente. Ahora, el debut en Champions representa un reto mayor, ya que enfrente estará un Chelsea invicto en la Premier League, con una plantilla joven y talentosa que busca competir de tú a tú en Europa.

En cuanto a las bajas, el Bayern no podrá contar con Jamal Musiala, Alphonso Davies, Raphaël Guerreiro ni Hiroki Itō, todos lesionados. Aun así, el equipo mantiene un poder ofensivo temible, liderado por Harry Kane y complementado con el desequilibrio de Serge Gnabry y la explosividad de Luis Díaz.

El Allianz Arena se prepara para un choque de alto nivel, en el que el Bayern buscará confirmar su favoritismo y el Chelsea intentará dar el primer golpe en la fase de liga de la Champions League.