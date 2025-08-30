La Bundesliga 2025-26 continúa su actividad con un atractivo choque en la Fecha 2, cuando el Bayern Múnich visite al Augsburg en el WWK Arena, un escenario con capacidad para 30 mil espectadores que se vestirá de gala para recibir al campeón alemán. El compromiso se jugará el sábado 30 de agosto a las 11:45 a.m. en Colombia y a las 18:45 en España y Alemania.

El partido tiene un condimento especial para la afición colombiana: la presencia de Luis Díaz, flamante fichaje del Bayern, quien debutó en el torneo con gol y asistencias ante el RB Leipzig. Los dirigidos por Vincent Kompany quieren extender su gran arranque de campaña con otra victoria contundente, ahora frente a un rival siempre incómodo como el Augsburg.

Dónde ver Augsburg vs Bayern Múnich en TV y online

El duelo de la Fecha 2 de la Bundesliga contará con transmisiones oficiales en varios países:

Colombia y el resto de Sudamérica: Disney Plus .

. España: DAZN y Amazon Prime Video .

y . Estados Unidos: ESPN+ .

. México: Sky Sports.

De esta forma, los aficionados podrán seguir el partido en vivo tanto en televisión como en plataformas de streaming, sin perder detalle del rendimiento de Luis Díaz y compañía.

A qué hora es el partido Bayern Múnich vs Augsburg, país por país

El encuentro tendrá diferentes horarios de inicio según la región:

Colombia, Perú y Ecuador: 11:45

11:45 Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 13:45

13:45 México: 10:45

10:45 España y Alemania: 18:45

18:45 Estados Unidos (EST): 12:45

12:45 Estados Unidos (CST): 11:45

11:45 Estados Unidos (MST): 10:45

10:45 Estados Unidos (PST): 9:45

9:45 Reino Unido: 17:45

17:45 Italia y Francia: 18:45

Un horario accesible para los fanáticos tanto en América como en Europa, con la expectativa puesta en el protagonismo del Bayern.

Probable formación del Bayern Múnich

El entrenador Vincent Kompany planea darle continuidad a la base que goleó en el debut:

Bayern Múnich: Jonas Urbig; Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Sacha Boey; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Lennart Karl; Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Con Harry Kane como referencia de ataque y Luis Díaz por la banda izquierda, el Bayern muestra un frente ofensivo que mezcla potencia, velocidad y desequilibrio.

Noticias del Bayern Múnich para el partido de la Bundesliga

El inicio de temporada ha sido perfecto para el Bayern Múnich. El equipo bávaro no solo se quedó con la Supercopa de Alemania, sino que en su estreno liguero vapuleó al RB Leipzig con un 6-0 en el Allianz Arena, donde Kane anotó tres goles y Luis Díaz fue determinante con una asistencia y un tanto.

En la previa al partido contra el Augsburg, las miradas también están puestas en la situación de Dayot Upamecano, quien podría salir rumbo al Real Madrid. Sin embargo, la plantilla cuenta con suficientes alternativas en defensa gracias a la llegada de Jonathan Tah y la solidez de Kim Min-Jae.

Por su parte, el Augsburg buscará dar la sorpresa y frenar el impulso del campeón, aunque llega con la presión de no haber sumado puntos en la primera jornada. Para el Bayern, en cambio, será una oportunidad de consolidar su liderato temprano en el campeonato y de seguir viendo cómo Luis Díaz se adapta a la perfección al esquema de Kompany.