La Bundesliga entra en una nueva jornada con el líder en acción. Bayern Munich recibe a Union Berlin en un compromiso que puede ser determinante para consolidar la ventaja en la cima de la tabla.

Sin embargo, el partido tendrá una ausencia importante: Luis Díaz no estará disponible. El extremo colombiano, una de las figuras del campeonato, se pierde el encuentro por suspensión, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar el frente ofensivo en un duelo clave en casa.

Cuándo se juega Bayern Múnich vs Union Berlin

El partido se disputará el sábado 21 de marzo, con inicio programado para las 15:30 en España y 09:30 en Colombia. Corresponde a la jornada 27 de la temporada en la Bundesliga.

Dónde ver Bayern Múnich vs Union Berlin en TV y online

Estas son las opciones oficiales para seguir el encuentro en vivo:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming México: Sky Sports, ESPN y Disney+ Premium

Sky Sports, ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+ y Fubo Sports

Las plataformas digitales permiten ver el partido desde dispositivos móviles, computadores y smart TV, según disponibilidad en cada país.

Horario del partido Bayern vs Union Berlin, país por país

Estos son algunos de los horarios más consultados para el compromiso:

España y Alemania: 15:30

15:30 Colombia, Perú y Ecuador: 09:30

09:30 México (CDMX): 08:30

08:30 Argentina, Chile y Uruguay: 11:30

11:30 Estados Unidos (ET): 09:30

09:30 Estados Unidos (PT): 06:30

Dónde se juega el partido del Bayern este sábado

El escenario será el Allianz Arena, ubicado en Múnich y con capacidad para más de 75.000 espectadores. El Bayern suele hacerse fuerte en su estadio, donde ha construido buena parte de su ventaja en la clasificación.

Cómo llegan Bayern y Union Berlin en la Bundesliga

Después de 26 jornadas, el Bayern lidera la tabla con 67 puntos, nueve unidades por encima del segundo, Borussia Dortmund. La diferencia refleja la regularidad del equipo durante la temporada y su capacidad para sostener resultados tanto en casa como fuera.

Union Berlin, por su parte, ocupa la novena posición con 31 puntos. El conjunto visitante busca consolidarse en la mitad de la tabla y aspirar a puestos europeos, aunque el reto de visitar al líder representa una prueba exigente.

¿Por qué no juega Luis Díaz ante Union Berlin?

La principal novedad en el Bayern es la ausencia de Luis Díaz. El colombiano fue expulsado en el reciente cruce ante Bayer Leverkusen y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Su baja es significativa, teniendo en cuenta que en la Bundesliga suma 25 partidos, 2.075 minutos, 15 goles y 11 asistencias, cifras que lo ubican entre los jugadores más influyentes del campeonato. Sin él, el equipo pierde desequilibrio por banda y una de sus principales armas ofensivas.

Probable alineación del Bayern Múnich ante Union Berlin

El equipo que dirige el cuerpo técnico bávaro podría formar con:

Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl; Michael Olise, Serge Gnabry y Harry Kane.

Un once que mantiene experiencia y potencia ofensiva, con Harry Kane como principal referencia en ataque y variantes por los costados para suplir la ausencia del colombiano.

Ficha del partido Bayern Múnich vs Union Berlin

Competición: Bundesliga – Fecha 27

Fecha: Sábado 21 de marzo

Hora: 15:30 (España) | 09:30 (Colombia)

Estadio: Allianz Arena, Múnich

Capacidad: Más de 75.000 espectadores.