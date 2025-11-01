La Bundesliga 2025-26 presenta uno de los encuentros más esperados de la temporada: Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen, un clásico moderno del fútbol alemán que reunirá en el Allianz Arena a dos de los equipos más potentes del campeonato. El duelo se disputará este sábado 1 de noviembre, desde las 12:30 p.m. (hora de Colombia) y las 18:30 (hora de España y Alemania), por la Fecha 9 del torneo.

El conjunto bávaro, con Luis Díaz como una de sus grandes figuras ofensivas, buscará mantener el liderato y prolongar su racha de victorias ante un Leverkusen que, bajo el mando de Kasper Hjulmand, intenta consolidarse en los puestos de vanguardia. Será un choque lleno de ritmo, presión alta y fútbol ofensivo, con varios protagonistas de talla internacional en el terreno de juego.

Dónde ver Bayern Múnich vs Leverkusen en TV y online

El partido será transmitido en vivo a través de distintas plataformas y canales según la región:

Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión online en Disney+ .

transmisión . México: Sky Sports .

. España: Amazon Prime Video y DAZN .

y . Estados Unidos: ESPN Deportes (TV) y ESPN App (streaming).

La cobertura incluirá análisis previos, entrevistas y estadísticas en tiempo real desde el Allianz Arena, donde se espera un lleno total para disfrutar del enfrentamiento entre el Bayern de Vincent Kompany y el Leverkusen de Hjulmand.

Dónde se juega el partido del Bayern Múnich: el Allianz Arena

El escenario será el majestuoso Allianz Arena, en Múnich, un estadio con capacidad para 75.000 espectadores. Con su inconfundible fachada iluminada en rojo, el recinto será testigo de un duelo cargado de historia reciente, protagonizado por dos equipos que suelen definir los primeros puestos de la tabla.

El Bayern Múnich llega con una fortaleza imbatible en casa, donde no ha cedido puntos en toda la temporada. Su fútbol, marcado por la presión alta y la explosividad en el ataque, ha sido un sello bajo la dirección de Kompany, quien le ha dado al equipo un equilibrio entre juventud y jerarquía.

A qué hora se juega Bayern Múnich vs Leverkusen

El horario permite que el encuentro tenga alcance global, con especial interés en Latinoamérica por la participación del colombiano Luis Díaz, figura indiscutida del Bayern.

España y Alemania: 18:30

18:30 Colombia, Perú y Ecuador: 12:30

12:30 Argentina y Chile: 14:30

14:30 México: 11:30

11:30 Estados Unidos (ET): 13:30

13:30 Brasil: 13:30

13:30 Reino Unido y Portugal: 17:30

Probable formación del Bayern Múnich vs Leverkusen

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Serge Gnabry; Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

El regreso de Manuel Neuer, tras cumplir sanción en la Copa de Alemania, refuerza la portería bávara. Kompany mantendrá su esquema habitual con Kimmich y Pavlovic en el doble pivote, acompañados por la velocidad de Olise y Luis Díaz en las bandas, y Harry Kane como referencia ofensiva. En cuanto a las bajas, se mantienen fuera Alphonso Davies (rotura de ligamento cruzado), Hiroki Ito (fractura del metatarso) y Jamal Musiala (luxación de tobillo y fractura del peroné).

El estado de Leverkusen para la Fecha 9

El Bayer Leverkusen llega al encuentro con un panorama más complicado en cuanto a lesiones. No podrá contar con Exequiel Palacios, Ezequiel Fernández, Nathan Tella, Axel Tape ni Lucas Vázquez. Además, el entrenador Kasper Hjulmand mantiene la duda de Malik Tillman, exjugador del Bayern, cuya participación se definirá tras el último entrenamiento.

A pesar de estas bajas, el conjunto de Leverkusen ha mostrado solidez en las últimas jornadas, apoyado en la experiencia de Granit Xhaka en el mediocampo y la capacidad goleadora de Victor Boniface en ataque. Buscará frenar la potencia ofensiva del Bayern, que suma varios encuentros consecutivos marcando tres o más goles.

Luis Díaz, protagonista del Bayern Múnich

El extremo colombiano Luis Díaz vive un momento brillante en Alemania. Adaptado por completo al esquema de Kompany, ha sido determinante en las transiciones rápidas y en la generación de juego por banda izquierda. En la temporada, suma varios goles y asistencias (marcó en todas las competencias) que lo consolidan como una de las figuras más importantes del equipo.

El duelo ante Leverkusen será una nueva oportunidad para que el colombiano brille ante su afición en el Allianz Arena, en un enfrentamiento clave por la lucha del liderato en la Bundesliga 2025-26.