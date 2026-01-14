La Bundesliga presenta uno de sus partidos más atractivos de la Fecha 17 con el cruce entre Köln y Bayern Múnich, un duelo que llega con realidades distintas pero con un contexto especial por el momento del líder del campeonato y la presencia de Luis Díaz en el equipo bávaro. El conjunto dirigido por Vincent Kompany atraviesa un rendimiento casi perfecto y visita Colonia con la intención de sostener su amplia ventaja en la cima.

Para el Bayern, este compromiso marca otro paso clave en su objetivo de cerrar la primera vuelta con números históricos. Enfrente estará un Köln que busca hacerse fuerte como local y mantenerse en la zona media de la tabla. El atractivo se potencia por el gran momento del atacante colombiano, determinante en la jornada anterior y nuevamente disponible para ser protagonista.

Cuándo se juega Köln vs Bayern Múnich de la Bundesliga

El partido entre FC Köln y Bayern Múnich se disputará el miércoles 14 de enero, en estos horarios:

Colombia: 14:30

España y Alemania: 20:30

Dónde ver Köln vs Bayern Múnich con Luis Díaz en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en las siguientes plataformas:

Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium (streaming)

Disney+ Premium (streaming) México: Sky Sports

Sky Sports España: Amazon Prime Video y DAZN

Amazon Prime Video y DAZN Estados Unidos: ESPN Deportes.

Dónde se juega el partido del Bayern en la Bundesliga

El compromiso se jugará en el RheinEnergieSTADION, ubicado en la ciudad de Colonia. El estadio cuenta con capacidad para 50.000 espectadores y es uno de los escenarios tradicionales del fútbol alemán, conocido por el ambiente que genera su afición en partidos de alto perfil.

A qué hora es el partido de Luis Díaz con el Bayern, país por país

Además de Colombia, España y Alemania, estos son otros horarios destacados:

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:30

Chile, Bolivia, Venezuela: 15:30

México (CDMX): 13:30

Estados Unidos (Este): 14:30

Estados Unidos (Pacífico): 11:30.

Cómo van Bayern Múnich y Köln en la Bundesliga

El Bayern Múnich llega como líder absoluto del campeonato, con 44 puntos en 16 fechas, producto de una campaña casi perfecta. Mantiene una ventaja de ocho unidades sobre el segundo y no conoce la derrota, consolidando un dominio que se ha sostenido jornada tras jornada.

Köln, por su parte, ocupa la casilla 11 con 17 puntos. Su objetivo principal ha sido mantener regularidad y sumar en casa para alejarse de la zona baja, por lo que este partido representa un desafío importante ante el rival más fuerte del torneo.

¿Juega Luis Díaz ante Köln?

Sí. Luis Díaz está habilitado y llega en un gran momento. El colombiano ha disputado 15 de las 16 jornadas del campeonato y viene de ser figura en la victoria sobre Wolfsburgo, donde marcó un gol y dio dos asistencias. Su rendimiento lo perfila nuevamente como titular y una de las principales cartas ofensivas del Bayern.

Probable formación del Bayern Múnich ante Colonia

El equipo de Vincent Kompany formaría con:

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Hiroki Ito; Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof; Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz; Harry Kane.

El Bayern afronta este compromiso con varias ausencias importantes: Alphonso Davies y Kim Min-jae son duda, mientras que Joshua Kimmich, Josip Stanišić, Sacha Boey, Jamal Musiala y Nicolas Jackson no estarán disponibles.

Datos clave del Bayern antes del partido

El Bayern Múnich acumula 48 jornadas consecutivas como líder de la Bundesliga, un récord que refleja su regularidad. Llega a Colonia con 44 puntos, invicto y con una ofensiva que ha sido determinante incluso en partidos exigentes, manteniendo el ritmo competitivo en cada fecha del torneo.