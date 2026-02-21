La Bundesliga presenta un nuevo desafío para el líder del campeonato. Bayern Munich recibe a Eintracht Frankfurt en un duelo que enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas pero con argumentos para protagonizar un partido de alto ritmo en el Allianz Arena.

Para Colombia y gran parte de Sudamérica, el foco vuelve a estar en Luis Díaz, quien atraviesa una temporada destacada en su primera experiencia en el fútbol alemán. El extremo es una de las piezas ofensivas más determinantes del Bayern y llega a este compromiso con cifras que lo consolidan como figura del torneo.

Bundesliga: cuándo se juega Bayern vs Eintracht Frankfurt

El partido está programado para disputarse el sábado 21 de febrero. El inicio está programado para las 15:30 en España y 9:30 en Colombia, en compromiso correspondiente a la jornada 23 del campeonato alemán.

Dónde ver Bayern vs Eintracht Frankfurt en TV y online

El encuentro tendrá transmisión en diferentes señales internacionales:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium (streaming)

Disney+ Premium (streaming) México: Sky Sports

Sky Sports Estados Unidos: ESPN Select y Fubo Sports.

Horarios del partido de Luis Díaz con Bayern Múnich, país por país

Estos son algunos de los horarios destacados para seguir el encuentro:

España y Alemania: 15:30

15:30 Colombia, Perú y Ecuador: 9:30

9:30 México (CDMX): 8:30

8:30 Argentina, Chile y Uruguay: 11:30

11:30 Estados Unidos (ET): 9:30

9:30 Estados Unidos (PT): 6:30

Dónde se juega el partido del Bayern ante Eintracht

El escenario será el Allianz Arena, estadio ubicado en Múnich y con capacidad para más de 75.000 espectadores. Es uno de los recintos más modernos de Europa y casa habitual del Bayern, donde el equipo suele hacerse fuerte ante su afición.

Cómo llegan Bayern y Eintracht Frankfurt a la Jornada 23 de la Bundesliga

Después de 22 jornadas, el Bayern lidera la tabla con 57 puntos, seis unidades por encima del segundo clasificado. El equipo mantiene una campaña sólida tanto en defensa como en ataque, respaldada por un plantel profundo y variantes ofensivas de alto nivel.

Eintracht Frankfurt, en cambio, ocupa el séptimo puesto con 31 puntos. Se mantiene en la pelea por posiciones europeas y buscará sumar en un escenario exigente para escalar en la clasificación. El reto es mayúsculo, pero el equipo ha mostrado capacidad para competir ante rivales de peso.

Los números de Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz ha tenido una adaptación inmediata a la Bundesliga. En su primera campaña en la Primera División alemana suma 21 partidos, acumula 1.750 minutos y registra 13 goles y 10 asistencias.

Sus cifras reflejan no solo capacidad goleadora, sino también incidencia en la creación de juego. Participa activamente en la elaboración ofensiva y se ha convertido en uno de los nombres propios del campeonato.

Probable alineación del Bayern vs Frankfurt

El conjunto bávaro podría formar con:

Jonas Urbig; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry; Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

Un once que combina equilibrio en el mediocampo y potencia ofensiva en el frente de ataque, con Díaz como una de las principales amenazas por los costados.

Ficha del partido Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt

Competición: Bundesliga

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora: 15:30 (España) | 9:30 (Colombia)

Estadio: Allianz Arena, Múnich

Transmisión: DAZN (España), Disney+ Premium (Sudamérica), Sky Sports (México), ESPN Select y Fubo Sports (EE. UU.)