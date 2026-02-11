La Copa de Alemania entra en una fase decisiva con un duelo de alto voltaje entre Bayern Munich y RB Leipzig, dos de los proyectos más fuertes del fútbol alemán. El partido, correspondiente a los cuartos de final, reúne historia reciente, planteles de jerarquía y la expectativa de un choque que suele ofrecer intensidad de principio a fin.

Para el público colombiano y sudamericano, la atención se centra en Luis Díaz, quien ha sido protagonista en la temporada y vuelve a aparecer en una instancia clave del torneo. El extremo suma minutos y producción ofensiva en la copa, y apunta a ser determinante en una noche copera en Múnich.

Cuándo se juega Bayern vs RB Leipzig de la Copa de Alemania

El encuentro se disputa el miércoles 11 de febrero. El horario de inicio será a las 20:45 en España y 14:45 en Colombia, en un partido que define un cupo a las semifinales del certamen.

Dónde ver Bayern vs RB Leipzig en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo, tanto por televisión como en plataformas digitales:

España: GOL y GolStadium

GOL y GolStadium Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN 3 y Disney+ Premium

ESPN 3 y Disney+ Premium México: ESPN 2 y Disney+

ESPN 2 y Disney+ Estados Unidos: ESPN Select y Fubo Sports.

Horarios del partido del Bayern con Luis Díaz, país por país

Además de España y Colombia, estos son algunos de los horarios más consultados para el cruce copero:

Argentina, Chile y Uruguay: 16:45

16:45 Perú y Ecuador: 14:45

14:45 México (CDMX): 13:45

13:45 Estados Unidos (ET): 14:45

14:45 Estados Unidos (PT): 11:45

11:45 Alemania: 20:45

¿Dónde se juega el partido del Bayern Múnich en la Copa de Alemania?

El escenario del encuentro será el Allianz Arena, estadio del Bayern en la ciudad de Múnich. El recinto cuenta con una capacidad superior a los 75.000 espectadores y es uno de los templos modernos del fútbol europeo, habitual sede de grandes citas nacionales e internacionales.

Cómo llegaron Bayern y RB Leipzig a los cuartos de final de la Copa de Alemania

El Bayern avanzó a esta instancia con un recorrido exigente en la Copa de Alemania. En rondas previas eliminó a Wehen Wiesbaden con un triunfo 2-3, luego superó a FC Köln por 1-4 como visitante y, en la ronda anterior, dejó en el camino a Union Berlin tras un intenso 2-3.

RB Leipzig, por su parte, también mostró contundencia en su camino a cuartos. Venció a SV Sandhausen por 2-4, superó a Energie Cottbus con un claro 1-4 y selló su clasificación al derrotar a FC Magdeburg por 3-1, confirmando su condición de candidato en el torneo.

Los números de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Luis Díaz ha tenido participación plena en el certamen. El colombiano jugó los tres partidos disputados por el Bayern en la copa, registrando un gol y una asistencia, ambos conseguidos en la llave frente a FC Köln. Su aporte ha sido clave para sostener la profundidad ofensiva del equipo en los cruces de eliminación directa.

Si se amplía el foco a toda la temporada, el extremo acumula 30 partidos oficiales, con 18 goles y 11 asistencias, números que reflejan su impacto constante y su capacidad para marcar diferencias en partidos decisivos.

Probable alineación del Bayern ante RB Leipzig

El equipo que dirige Vincent Kompany saltaría al campo con la siguiente formación:

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Ficha del partido Bayern Munich vs RB Leipzig

Competición: Copa de Alemania (cuartos de final)

Fecha: Miércoles 11 de febrero

Hora: 20:45 (España) | 14:45 (Colombia)

Estadio: Allianz Arena, Múnich

TV y streaming: GOL y GolStadium (España), ESPN 3 y Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN 2 y Disney+ (México), ESPN Select y Fubo Sports (EE. UU.)