El calendario de la Bundesliga presenta uno de los cruces más atractivos del fin de semana con el enfrentamiento entre Bayern Munich y Hoffenheim, un duelo que tiene ingredientes deportivos y de tabla. El líder del campeonato recibe a un rival directo que llega tercero, en un choque que promete ritmo alto y figuras en campo.

El foco para Colombia y buena parte de Sudamérica estará puesto en Luis Díaz, protagonista en su primera temporada en Alemania. El extremo ha sido determinante y vuelve a escena en un partido que puede marcar diferencias en la pelea por la cima del torneo.

Cuándo se juega Bayern vs Hoffenheim por la Bundesliga

El partido se disputa el domingo 8 de febrero. El pitazo inicial será a las 17:30 en España y 11:30 en Colombia, con transmisión en directo para varios países.

Dónde ver Bayern vs Hoffenheim en TV y online, con Luis Díaz

Estas son las señales confirmadas para seguir el encuentro en vivo:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports

Sky Sports Estados Unidos: ESPN Select y Fubo Sports

Las plataformas ofrecen transmisión online, por lo que el partido puede verse desde dispositivos móviles, computadores y smart TV, según disponibilidad regional.

Horarios del partido de Bayern este domingo, país por país

Además de España y Colombia, estos son algunos de los horarios destacados en América y Europa:

Argentina, Chile y Uruguay: 13:30

13:30 Perú y Ecuador: 11:30

11:30 México (CDMX): 10:30

10:30 Estados Unidos (ET): 11:30

11:30 Estados Unidos (PT): 08:30

08:30 Alemania: 17:30

Dónde se juega el partido del Bayern con Luis Díaz ante Hoffenheim

El escenario del encuentro será el Allianz Arena, uno de los estadios más emblemáticos de Europa. Ubicado en Múnich, cuenta con una capacidad superior a los 75.000 espectadores y es conocido por su ambiente y su fachada iluminada, símbolo del fútbol alemán.

Cómo llegan Bayern y Hoffenheim en la tabla de posiciones de la Bundesliga

Tras 20 jornadas, el Bayern es líder del campeonato con 51 puntos, una ventaja de seis unidades sobre el segundo. Su campaña se sostiene en la regularidad, el poder ofensivo y una estructura sólida que lo mantiene como principal candidato al título.

Hoffenheim, por su parte, ocupa el tercer lugar de la tabla con 42 puntos. El equipo ha mostrado competitividad ante rivales directos y busca dar el golpe como visitante para recortar distancias y meterse de lleno en la lucha por la cima.

Los números de Luis Díaz en la Bundesliga

En su primera campaña en la Bundesliga, Luis Díaz ha tenido un impacto inmediato. Disputa 19 partidos, acumula 1.570 minutos en cancha y registra 10 goles y 9 asistencias, cifras que lo ubican entre los jugadores más influyentes del torneo.

Su capacidad para desequilibrar por banda, sumarse al área y participar en la elaboración ofensiva lo ha convertido en una pieza clave del esquema bávaro y en uno de los nombres propios del campeonato.

Probable alineación del Bayern Múnich ante Hoffenheim

Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

Ficha del partido, Bayern Múnich vs Hoffenheim

Partido: Bayern Munich vs Hoffenheim

Competición: Bundesliga

Fecha: Domingo 8 de febrero

Hora: 17:30 (España) | 11:30 (Colombia)

Estadio: Allianz Arena, Múnich.