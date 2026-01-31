La Bundesliga continúa su calendario y la Fecha 20 presenta un duelo atractivo en Hamburgo. Hamburgo recibe al Bayern Múnich en un partido que enfrenta necesidades distintas: el local busca estabilidad en la tabla, mientras que el líder pretende sostener su ventaja tras perder el invicto.

El encuentro se disputará el sábado 31 de enero, desde las 12:30 horas en Colombia y las 18:30 en España y Alemania, con atención especial en la presencia del colombiano Luis Díaz, protagonista reciente del Bayern. A continuación, todos los detalles para ver el partido en TV y online, el estadio, los horarios por país, el momento de ambos equipos y las novedades del conjunto bávaro.

Horario de Hamburgo vs Bayern Múnich, país por país

Colombia: 12:30

12:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Argentina / Chile / Uruguay: 14:30

14:30 España: 18:30

18:30 Alemania: 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 12:30

Dónde ver Hamburgo vs Bayern Múnich en TV y online, con Luis Díaz

Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium vía streaming

México: Sky Sports

España: Amazon Prime Video y DAZN

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Dónde se juega el partido del Bayern Múnich hoy

El compromiso se disputará en el Volksparkstadion, un estadio con capacidad para más de 57.000 espectadores. El ambiente suele ser exigente para los visitantes y representa una prueba adicional para el líder del campeonato.

Cómo llegan Bayern Múnich y Hamburgo a la Fecha 20 de la Bundesliga

Bayern Múnich lidera la Bundesliga con 50 puntos tras 19 jornadas y mantiene una ventaja de ocho unidades sobre su perseguidor. El equipo de Vincent Kompany viene de perder su invicto en la Fecha 19, cuando cayó en casa ante Augsburgo (1-2), por lo que este partido aparece como clave para reafirmar su dominio y recuperar sensaciones.

Hamburgo, por su parte, se ubica en la casilla 14 con 18 puntos. Su objetivo inmediato es alejarse de la zona comprometida y hacerse fuerte como local. Enfrentar al líder supone un reto mayor, pero también una oportunidad para sumar en un duelo de alto impacto.

¿Juega Luis Díaz con Bayern Múnich ante Hamburgo?

El colombiano está listo para competir. Ha participado en 18 de las 19 jornadas del campeonato y llega en un gran momento: dos goles y tres asistencias en los últimos cinco partidos del Bayern en Bundesliga. Su presencia amplía las variantes ofensivas del equipo y potencia el desequilibrio por las bandas.

Probable formación del Bayern Múnich en Hamburgo

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Tom Bischof, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Hiroki Ito; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Noticias del Bayern para el partido

La plantilla bávara llega prácticamente completa. La baja más relevante es Konrad Laimer, quien sufre una lesión en el gemelo y no estará disponible ni en el mediocampo ni en la defensa. Más allá de esa ausencia, el cuerpo técnico cuenta con un once competitivo para buscar la reacción tras la derrota reciente.

Ficha del partido: Hamburgo vs Bayern Múnich

Competición: Bundesliga – Fecha 20

Bundesliga – Fecha 20 Fecha: Sábado 31 de enero

Sábado 31 de enero Hora: 12:30 (Colombia) | 18:30 (España y Alemania)

12:30 (Colombia) | 18:30 (España y Alemania) Estadio: Volksparkstadion (Hamburgo)

Volksparkstadion (Hamburgo) TV y online: Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: Sky Sports España: Amazon Prime Video y DAZN Estados Unidos: ESPN Deportes



Un cruce con contexto y protagonistas claros: el Bayern busca sostener su liderazgo y Hamburgo hacerse fuerte en casa, con Luis Díaz como uno de los nombres a seguir.