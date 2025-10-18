La Bundesliga 2025-26 se viste de gala este sábado 18 de octubre, con una nueva edición del clásico más esperado del fútbol alemán: Bayern Múnich vs Borussia Dortmund. El partido corresponde a la Fecha 7 del campeonato y se disputará en el imponente Allianz Arena, a partir de las 11:30 a.m. (hora de Colombia) y 18:30 en Alemania y España.

El encuentro llega con todos los ingredientes para ser uno de los más vibrantes de la temporada. El Bayern, líder y en plena racha ganadora, busca prolongar su dominio con la presencia estelar de Luis Díaz, quien se ha convertido en una de las figuras ofensivas del equipo dirigido por Vincent Kompany. En frente estará un Borussia Dortmund que quiere cortar la seguidilla de victorias de su máximo rival y reafirmar su candidatura al título.

Dónde ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en TV y online

El clásico alemán podrá seguirse en directo a través de múltiples plataformas según la región:

Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión en ESPN 3 y online por Disney+ .

transmisión en y online por . México: disponible en Sky Sports .

disponible en . España: cobertura exclusiva en Amazon Prime Video y DAZN .

cobertura exclusiva en y . Estados Unidos: transmisión por ESPN Deportes.

Con estas opciones, los fanáticos podrán disfrutar uno de los partidos más atractivos del calendario europeo, donde el líder del torneo defiende su invicto ante uno de sus perseguidores históricos.

Allianz Arena: escenario del clásico alemán

El encuentro se jugará en el Allianz Arena de Múnich, estadio con capacidad para 75 mil espectadores, considerado uno de los recintos más modernos del mundo. La expectativa en la ciudad bávara es enorme, pues el Bayern buscará mantener su racha perfecta ante su afición y sumar su undécima victoria consecutiva en la temporada 2025-26.

Horarios país por país

España / Alemania: 18:30 horas

18:30 horas Colombia / Perú / Ecuador: 11:30 horas

11:30 horas México: 10:30 horas

10:30 horas Argentina / Chile / Uruguay: 13:30 horas

13:30 horas Estados Unidos (Miami / Nueva York): 12:30 horas

Posible formación del Bayern Múnich para el clásico, con Luis Díaz

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. DT: Vincent Kompany.

La gran novedad será nuevamente la titularidad del colombiano Luis Díaz, quien ha encajado a la perfección en el sistema ofensivo del Bayern, aportando desequilibrio, velocidad y asociación con Harry Kane. La dupla entre ambos jugadores ha sido clave para el impresionante arranque del equipo bávaro.

Noticias del Bayern Múnich para el clásico de la Bundesliga

El Bayern Múnich atraviesa un momento excepcional. El conjunto dirigido por Kompany goleó 0-3 al Eintracht Frankfurt en la jornada anterior y suma diez victorias en diez partidos oficiales en todas las competiciones. Con una diferencia de goles de +27, el equipo bávaro ha impuesto un ritmo que lo consolida como uno de los grandes candidatos a conquistar nuevamente la Bundesliga y llegar lejos en Europa.

Sin embargo, el técnico belga enfrenta varios desafíos en materia física. Josip Stanišić se perderá el partido tras sufrir una lesión parcial del ligamento interno de la rodilla derecha, mientras que Alphonso Davies, Hiroki Ito y Jamal Musiala continúan en rehabilitación por lesiones de larga duración. Raphaël Guerreiro también es duda, luego de recibir un golpe en el partido ante el Frankfurt.

A pesar de las ausencias, Kompany confía en la fortaleza del grupo: “Estamos en una dinámica positiva. El equipo responde con carácter y queremos seguir construyendo sobre esta racha. Cada partido contra el Dortmund es especial”.

El Borussia Dortmund, sin bajas nuevas y con sed de revancha

En el bando visitante, el Borussia Dortmund llega con plantel casi completo. El entrenador Niko Kovac confirmó en rueda de prensa que “todos están sanos”, aunque seguirán ausentes Emre Can, Aaron Anselmino y Julien Duranville, lesionados de larga duración.

El Dortmund buscará revancha tras la dura derrota sufrida ante el Bayern en la pasada edición del clásico. El equipo amarillo ha mostrado solidez en las últimas fechas, especialmente con el liderazgo de Mats Hummels en defensa y la peligrosidad ofensiva de Julian Brandt y Karim Adeyemi.

Kovac sabe que el desafío será enorme, pero confía en la capacidad de su plantel para romper la racha de triunfos del Bayern: “Venimos a competir y a mostrar nuestro mejor fútbol. Sabemos la magnitud del reto, pero también nuestra calidad”.