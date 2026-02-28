La Bundesliga vive uno de sus partidos más esperados de la temporada con una nueva edición del clásico entre Bayern Munich y Borussia Dortmund. Un enfrentamiento directo por la cima de la tabla que puede marcar el rumbo definitivo del campeonato.

El interés en Colombia está centrado en Luis Díaz, quien atraviesa una campaña destacada en Alemania. El extremo es pieza clave del Bayern y llega a este compromiso como uno de los jugadores más influyentes del torneo, en un duelo que puede ampliar o reducir la distancia en la lucha por el título.

Cuándo se juega Bayern vs Borussia Dortmund

El partido se disputará el sábado 28 de febrero, con inicio programado a las 18:30 en España y 12:30 en Colombia. Se trata de uno de los encuentros más atractivos de la jornada 24 de la temporada.

Dónde ver Bayern vs Borussia Dortmund en TV y online

Estas son las opciones oficiales para seguir el clásico alemán en vivo:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming México: Sky Sports

Sky Sports Estados Unidos: ESPN Select y Fubo Sports

Las plataformas digitales permiten acceder al partido desde dispositivos móviles, computadores y smart TV, según disponibilidad regional.

Horario del partido entre Bayern y Borussia Dortmund, país por país

Estos son algunos de los horarios más consultados para el Der Klassiker:

España y Alemania: 18:30

18:30 Colombia, Perú y Ecuador: 12:30

12:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Argentina, Chile y Uruguay: 14:30

14:30 Estados Unidos (ET): 12:30

12:30 Estados Unidos (PT): 9:30.

Dónde se juega el partido del Bayern con Luis Díaz ante Borussia Dortmund

El escenario será el Signal Iduna Park, ubicado en Dortmund. El estadio tiene capacidad para más de 81.000 espectadores y es famoso por su “Muro Amarillo”, uno de los ambientes más imponentes del fútbol europeo.

Cómo llegan Bayern y Borussia Dortmund en la Bundesliga

Tras 23 jornadas, el Bayern es líder del campeonato con 60 puntos, ocho unidades por encima del segundo lugar, que precisamente ocupa Borussia Dortmund. Esa diferencia convierte el partido en un duelo directo por la cima.

El equipo bávaro ha mostrado regularidad ofensiva y solidez en defensa, mientras que Dortmund ha sostenido una campaña competitiva que lo mantiene como principal perseguidor. Un triunfo local reduciría la distancia y reabriría la pelea por el título; una victoria visitante ampliaría la ventaja en la tabla.

Los números de Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz ha sido uno de los grandes protagonistas de la Bundesliga en la temporada. En su primera campaña en la Primera División alemana suma 22 partidos, acumula 1.840 minutos en cancha y registra 13 goles y 10 asistencias.

Más allá de las cifras, su influencia en el juego ofensivo del Bayern es constante. Participa en la construcción de jugadas, aporta desequilibrio por banda y aparece en momentos determinantes, consolidándose como uno de los nombres propios del campeonato.

Probable alineación del Bayern ante Borussia Dortmund

El equipo que dirige Vincent Kompany podría formar con:

Jonas Urbig; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandr Pavlovic, Serge Gnabry; Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

Una alineación con equilibrio en el mediocampo y poder ofensivo en el frente de ataque, donde Díaz comparte protagonismo con figuras consolidadas del fútbol europeo.

Ficha del partido Bayern Munich vs Borussia Dortmund

Competición: Bundesliga

Fecha: Sábado 28 de febrero

Hora: 18:30 (España) | 12:30 (Colombia)

Estadio: Signal Iduna Park, Dortmund

Transmisión: DAZN (España), ESPN y Disney+ Premium (Sudamérica), Sky Sports (México), ESPN Select y Fubo Sports (EE. UU.)