La Bundesliga avanza hacia la segunda mitad de la temporada y la Fecha 19 presenta un partido con realidades opuestas. El Bayern Múnich, líder sólido del campeonato, recibe al FC Augsburg en un duelo que, en la previa, parece favorable para el conjunto bávaro.

El encuentro se disputará el sábado 24 de enero, desde las 09:30 horas en Colombia y las 15:30 en España y Alemania, con la atención puesta nuevamente en Luis Diaz, quien atraviesa un gran momento futbolístico. Acá todos los detalles para ver el partido en vivo, los horarios por país, el escenario, el estado de forma de ambos equipos y las novedades del Bayern para este compromiso.

Horario de Bayern Múnich vs Augsburg, país por país

Colombia: 09:30

09:30 México (CDMX): 08:30

08:30 Estados Unidos (ET): 09:30

09:30 Argentina / Chile / Uruguay: 11:30

11:30 España: 15:30

15:30 Alemania: 15:30

Dónde ver Bayern Múnich vs Augsburg en TV y online, Bundesliga

Colombia y Sudamérica: Disney+ Premium (streaming)

México: Sky Sports

España: Amazon Prime Video y DAZN

Estados Unidos: ESPN Deportes

Dónde se juega el partido del Bayern en la Bundesliga este fin de semana

El duelo se disputará en el Allianz Arena, estadio con capacidad para más de 75.000 espectadores. Es uno de los escenarios más imponentes de Europa y donde el Bayern suele imponer condiciones con autoridad, especialmente en partidos de liga.

Cómo llegan Bayern Múnich y Augsburg a la Fecha 19 de la Bundesliga

Bayern Múnich es el líder absoluto de la Bundesliga con 50 puntos en 18 jornadas, firmando una campaña cercana a la perfección. Tiene once puntos de ventaja sobre el segundo y se mantiene invicto en casa, consolidando su dominio con regularidad ofensiva y solidez defensiva.

Augsburg, en contraste, atraviesa un momento complicado. Ocupa la casilla 15 con 16 puntos, muy cerca de la zona de riesgo. Cada jornada es clave para el visitante, que llega a Múnich con la obligación de sumar para no comprometerse más en la tabla.

¿Juega Luis Díaz? Momento y rol en el Bayern

El extremo colombiano está disponible y listo para competir. Jugó 17 de las 18 jornadas disputadas hasta ahora y llega en racha: marcó un gol y dio tres asistencias en los últimos tres partidos del Bayern en 2026 por Bundesliga. Su desequilibrio por banda y capacidad para romper líneas lo convierten en una de las piezas más determinantes del ataque bávaro.

Probable formación del Bayern Múnich vs Augsburg

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Tom Bischof, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Hiroki Ito; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Noticias del Bayern para el partido

El cuerpo técnico maneja algunas novedades importantes de cara a este compromiso. Jamal Musiala podría reincorporarse de manera gradual al equipo, por lo que, si bien tendría minutos, no se espera que sea titular, teniendo en cuenta el buen nivel de Olise, Gnabry y Luis Díaz.

En el mediocampo, Joshua Kimmich está en plena forma y se perfila para acompañar a Leon Goretzka en el doble pivote. En defensa, Kim Min-jae apunta a ser convocado y podría ser inicialista junto a Jonathan Tah, considerando que el central no podrá disputar la próxima jornada de la Champions League.

Ficha del partido: Bayern Múnich vs Augsburg

Competición: Bundesliga – Fecha 19

Bundesliga – Fecha 19 Fecha: Sábado 24 de enero

Sábado 24 de enero Hora: 09:30 (Colombia) | 15:30 (España y Alemania)

09:30 (Colombia) | 15:30 (España y Alemania) Estadio: Allianz Arena (Múnich)

Allianz Arena (Múnich) TV y streaming: Sudamérica: Disney+ Premium México: Sky Sports España: Amazon Prime Video y DAZN Estados Unidos: ESPN Deportes



Un nuevo reto para el líder de la Bundesliga, con Luis Díaz como uno de los protagonistas en un Bayern que busca seguir marcando diferencias en el campeonato alemán.