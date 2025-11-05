La Champions League 2025-26 continúa con una nueva jornada de emociones en su fase de liga. Este miércoles 5 de noviembre, el FC Barcelona visitará al Club Brujas en el Estadio Jan Breydel, en Bélgica, en un duelo correspondiente a la Jornada 4 del certamen europeo. El encuentro se disputará desde las 21:00 (hora de España) y las 13:00 (hora de Colombia), con transmisión internacional en varias plataformas.

Ambos equipos llegan con caminos diferentes en el torneo. El conjunto belga busca recuperarse tras dos derrotas seguidas, mientras que los dirigidos por Hansi Flick aspiran a consolidar su posición en la zona alta de la tabla, luego de un inicio prometedor que los mantiene entre los mejores doce clubes de esta fase.

Dónde ver Brujas vs Barcelona en TV y online

El partido Brujas vs Barcelona podrá verse en distintas plataformas según el país:

España: transmisión a través de M+ Liga de Campeones (M60 O115) , M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276) y LaLiga TV Bar , disponibles en Movistar Plus+ .

transmisión a través de , y , disponibles en . Colombia y el resto de Sudamérica: en ESPN (TV) y DISNEY+ (streaming online).

en (TV) y (streaming online). México: por TNT Sports .

por . Estados Unidos: el encuentro se podrá ver en TUDN, PARAMOUNT+ y ViX, con opciones en inglés y español.

El choque promete ser uno de los más atractivos de la jornada por el contraste entre estilos: el orden táctico del Club Brujas, un histórico del fútbol belga, frente al fútbol ofensivo y de posesión que propone Hansi Flick con el Barcelona.

Dónde se juega el partido del Barcelona en la Champions League

El escenario del encuentro será el Estadio Jan Breydel, ubicado en la ciudad de Brujas. Este recinto deportivo tiene una capacidad aproximada de 29.000 espectadores y es sede tanto del Club Brujas como del Cercle Brugge, siendo uno de los estadios más emblemáticos del país.

El público belga suele generar un ambiente vibrante, especialmente en las noches europeas. El Brujas intentará aprovechar el apoyo de su afición para frenar al Barcelona y sumar puntos clave en su lucha por mantenerse con vida en la fase de liga.

A qué hora ver Brujas vs Barcelona, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 13:00

13:00 México: 12:00

12:00 Argentina, Chile y Uruguay: 15:00

15:00 Estados Unidos (Este): 14:00

14:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Francia, Alemania e Italia: 21:00

21:00 Bélgica: 21:00

Así llegan Brujas y Barcelona a la cuarta jornada de Champions

El Club Brujas llega a este encuentro ubicado en la posición 24 de la tabla general de la Champions League 2025-26. En sus tres primeras jornadas, consiguió 3 puntos, producto de una victoria en su debut ante el Mónaco (4-1) y dos derrotas consecutivas frente a Atalanta (2-1) y Bayern Múnich (4-0).

El equipo dirigido por Nicky Hayen ha demostrado un buen rendimiento ofensivo, con figuras como Christos Tzolis y Hans Vanaken, pero ha sufrido ante los grandes equipos europeos por sus falencias defensivas. En casa buscará hacerse fuerte para volver a sumar y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El FC Barcelona, por su parte, se ubica en la casilla 12 de la clasificación general, con 6 puntos tras tres jornadas. Los dirigidos por Hansi Flick han mostrado un fútbol sólido y de alta intensidad. Comenzaron con una derrota ante el PSG (1-2), pero luego se recuperaron con dos triunfos consecutivos: 1-2 ante el Newcastle y 6-1 frente al Olympiacos, en una exhibición ofensiva en Montjuic.

El conjunto azulgrana buscará continuar su buena racha y afianzarse entre los primeros puestos. El rendimiento de jóvenes talentos como Lamine Yamal, Fermín López y Marc Casadó, sumado al aporte de figuras como Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Frenkie De Jong, ha sido determinante para el equipo en esta edición del torneo.

Probables alineaciones del partido entre Brujas y Barcelona

Club Brujas: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Christos Tzolis y Nicolo Tresoldi. DT: Nicky Hayen.

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Un partido decisivo en la fase de liga

El encuentro entre Brujas y Barcelona representa más que tres puntos en la fase de liga de la Champions League. Para los belgas, es la oportunidad de revivir en la competencia ante su público; para los azulgranas, un paso clave para seguir escalando posiciones y mantener su estatus entre los mejores equipos del torneo.

Con dos propuestas ofensivas y el atractivo de ver a jóvenes figuras brillando en el máximo escenario europeo, el Jan Breydel Stadium será testigo de un duelo vibrante donde el Barcelona buscará reafirmar su condición de candidato, y el Brujas, demostrar que aún tiene mucho por decir en Europa.