Jornada 5 de la Champions League y un partidazo en el Riyadh Air Metropolitano: Atlético de Madrid vs Inter de Milán, un choque entre dos clubes históricos que llegan con realidades muy diferentes. Mientras el equipo colchonero pelea por meterse entre los mejores 24, el cuadro italiano llega con campaña perfecta y la mirada puesta en asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

El partido se disputará el miércoles 26 de noviembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, un escenario moderno con capacidad para 70.000 espectadores que promete un ambiente vibrante para uno de los compromisos estelares de la jornada europea.

Dónde ver Atlético de Madrid vs Inter de Milán HOY: TV y plataformas online

España: El encuentro contará con múltiples opciones de transmisión en Movistar y Orange: Movistar Plus+ (canal 7), Orange Fútbol 1 (107), Movistar Liga de Campeones (60) y Movistar Liga de Campeones 4 (180).

El encuentro contará con múltiples opciones de transmisión en Movistar y Orange: Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión oficial será por ESPN 5 en televisión y DISNEY+ PREMIUM en su opción online.

La transmisión oficial será por en televisión y en su opción online. México: El partido podrá verse por: FOX ONE.

El partido podrá verse por: Estados Unidos: La alternativa para seguir este duelo será: Paramount+.

Detalles del partido: Atlético de Madrid vs Inter de Milán

Competencia: Champions League 2025-26 – Jornada 5

Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: Movistar Plus+ (España); ESPN 5 (Sudamérica); FOX ONE (México)

Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM (Sudamérica); Paramount+ (EE. UU.)

A qué hora se juega Atlético de Madrid vs Inter de Milán país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones para Atlético de Madrid vs Inter de Milán

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Rodrigo De Paul, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Inter de Milán: Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Petar Sui, Federico Dimarco; Marcus Thuram y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.

Así llegan Atlético de Madrid e Inter de Milán a la Jornada 5 de la Champions League

Atlético de Madrid ocupa actualmente la casilla 20 en la clasificación global de la Champions League, con 6 puntos en 4 jornadas. Ha ganado 2 partidos y perdido 2, mostrando irregularidad, aunque viene de un triunfo importante 3-1 ante Royale Union Saint-Gilloise en casa. Diego Simeone necesita que su equipo mantenga la intensidad y solidez defensiva para frenar a uno de los rivales más en forma del torneo.

Inter de Milán, en cambio, vive un momento espectacular. Es uno de los tres clubes con rendimiento perfecto, con 4 victorias en 4 partidos. Su triunfo más reciente fue un 2-1 ante Kairat Almaty, resultado que consolidó al equipo de Cristian Chivu como uno de los contendientes serios al título.