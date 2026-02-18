El Jan Breydel Stadion será escenario de un cruce vibrante entre el Club Brujas y el Atlético de Madrid por los playoffs de la UEFA Champions League. El conjunto belga quiere hacerse fuerte en casa, mientras que el equipo español busca imponer su jerarquía internacional en una eliminatoria que promete intensidad desde el primer minuto.

El partido se juega el miércoles 18 de febrero desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. La cita en Brugge tendrá un ambiente especial, con más de 29 mil espectadores alentando al local y con un Atlético acostumbrado a competir en escenarios complejos del continente.

Champions League: dónde ver Brujas vs Atlético de Madrid en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas señales internacionales según el país.

España

Movistar Liga de Campeones

Liga de Campeones 4 por Movistar Plus+ (60 y 180)

Orange TV (115 y 119)

Orange Fútbol 1 (107)

LaLiga TV Bar

Colombia y resto de Sudamérica

ESPN 2 en TV

DISNEY+ PREMIUM en streaming

México

FOX ONE

Estados Unidos

Paramount+

DAZN

CBSSN

Fubo Sports.

A qué hora es Brujas vs Atlético de Madrid, país por país

El encuentro se disputará en horario nocturno europeo y en la tarde del continente americano. Estos son algunos de los horarios destacados:

España: 21:00

Bélgica: 21:00

Italia: 21:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00

Dónde se juega el partido de Atlético de Madrid este miércoles en Brujas

El compromiso se disputará en el Jan Breydel Stadion, en Brugge, con capacidad para más de 29 mil espectadores. Es el estadio habitual del Club Brujas y uno de los escenarios más representativos del fútbol belga. La presión del público local será un factor importante en un duelo que puede definirse por detalles.

Cómo llegó Brujas a los playoffs de la Champions

El Club Brujas terminó en la casilla 19 de la fase liga con 10 puntos en 8 partidos. Logró resultados importantes como local, donde mostró su mejor versión. En casa venció con autoridad a Mónaco (4-1) y Marsella (3-0), empató en un vibrante 3-3 frente a Barcelona y cayó ante Arsenal (0-3). El equipo dirigido por Ivan Leko buscará repetir su fortaleza ofensiva en Brugge para tomar ventaja en la serie.

Cómo llegó Atlético de Madrid a los playoffs

Atlético de Madrid ocupó el puesto 14 con 13 puntos en la fase liga. Mostró competitividad fuera de casa, aunque con altibajos en resultados. Como visitante perdió con Liverpool (3-2) y Arsenal (4-0), empató ante Galatasaray (1-1) y logró un valioso triunfo frente a PSV (2-3). El conjunto dirigido por Diego Simeone intentará imponer orden táctico y contundencia en un escenario exigente.

Probables alineaciones de Brujas y Atlético de Madrid

Club Brujas: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken; Nicolo Tresoldi.

DT: Ivan Leko.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Ficha del partido Club Brujas vs Atlético de Madrid

Competición: Playoffs de la UEFA Champions League

Fecha: Miércoles 18 de febrero

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: Jan Breydel Stadion, Brugge

Capacidad: Más de 29.000 espectadores

Transmisión en España: Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Transmisión en Sudamérica: ESPN 2 y DISNEY+ PREMIUM

Transmisión en México: FOX ONE

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, DAZN, CBSSN y Fubo Sports

Entrenadores: Ivan Leko (Brujas) – Diego Simeone (Atlético de Madrid).