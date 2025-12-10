La fase de liga de la Champions League 2025-26 ofrece un duelo decisivo en San Mamés: Athletic Club vs PSG, un partido que enfrenta a un equipo que busca cerrar con dignidad su participación en el torneo y al vigente campeón que quiere asegurar su posición entre los mejores clasificados. El compromiso se disputará el miércoles 10 de diciembre, desde las 21:00 en España y 15:00 en Colombia, en un ambiente que promete máxima intensidad.

El escenario será el histórico estadio San Mamés, un templo del fútbol europeo con capacidad para 53.000 espectadores, reconocido por su atmósfera imponente y su carácter especial para noches grandes. Un marco ideal para recibir a uno de los candidatos al título.

Dónde ver Athletic Club vs PSG de la Champions League en TV y online

Estas son las señales oficiales para seguir el partido en España, Latinoamérica y Estados Unidos:

España: Movistar Plus+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN 2 (TV) y Disney+ Premium (online)

México: HBO Max

Estados Unidos: Paramount+ y ViX Premium.

Dónde se juega el partido de PSG en la Champions League: San Mamés

El encuentro tendrá lugar en el estadio San Mamés, uno de los recintos más icónicos de España y sede habitual del Athletic Club. Con capacidad para 53 mil espectadores y un ambiente siempre vibrante, se trata de un escenario que suele complicar a cualquier visitante. En este contexto, el actual campeón PSG llega con la obligación de sumar para mantenerse entre los equipos más sólidos de la competencia.

Horario del partido país por país

Además de Colombia y España, estos son los horarios en otros territorios:

Francia: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania: 21:00

21:00 Italia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

20:00 Argentina: 17:00

17:00 Chile: 17:00

17:00 Perú: 15:00

15:00 Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Estados Unidos (PT): 12:00

Probables alineaciones para Athletic Club vs PSG

Athletic Club: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Íñigo Lekue, Yuri Berchiche; Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams; Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Así llegan Athletic Club y PSG a la Jornada 6 de Champions League

La fase de liga ha dejado dinámicas muy distintas para ambos equipos. PSG, el vigente campeón, ocupa la cuarta casilla con 12 puntos tras cinco jornadas. Ha ganado cuatro encuentros, mostrando contundencia ofensiva y solvencia defensiva. La única caída se produjo en condición de local ante el Bayern Múnich (1-2), en uno de los duelos más intensos de la competición.

Luis Enrique ha construido un equipo versátil, con equilibrio en el mediocampo y jerarquía en ataque. Con figuras como Kvaratskhelia y Goncalo Ramos, los franceses quieren mantener su buen rendimiento para llegar a octavos con impulso ganador.

Athletic Club, por su parte, está en la posición 28 con 4 puntos. Ha ganado un solo partido, precisamente en casa ante Qarabag, y necesita sumar para aspirar a escalar posiciones que lo mantengan con opciones de clasificarse entre los 24 que avanzan a la repesca.

Ernesto Valverde ha apostado por un equipo competitivo, con Nico Williams y Sancet como líderes ofensivos, y con la solvencia habitual de Unai Simón en portería. Jugar en San Mamés será su principal fortaleza.

Contexto del partido del Athletic Club en la Champions

Aunque PSG tiene múltiples opciones para asegurar su boleto a la fase final, aún pelea por un mejor lugar en la clasificación global. Para Athletic, este duelo puede representar la última oportunidad de mantenerse en la lucha internacional. La combinación entre exigencia, historia y necesidad convierte este encuentro en uno de los más atractivos de la jornada.