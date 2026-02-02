La Saudi Pro League entra en una fecha clave y el Al Nassr vuelve a escena como protagonista del calendario. Esta vez visita a Al Riyadh por la Jornada 19, en un duelo con objetivos opuestos y con el foco puesto en la pelea por la cima del campeonato.

El partido se disputará el lunes 2 de febrero, desde las 10:15 en Colombia y las 16:15 en España, en un estadio tradicional de Riad. Estos son todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el escenario, las probables alineaciones y el contexto de ambos equipos en la tabla.

Horario de Al Riyadh vs Al Nassr, país por país

Colombia: 10:15

10:15 México (CDMX): 09:15

09:15 España: 16:15

16:15 Argentina / Chile / Uruguay: 12:15

12:15 Estados Unidos (ET): 10:15

Dónde ver Al Riyadh vs Al Nassr en TV y online

España: Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones y M+ Vamos

México: FOX ONE

Estados Unidos: Fubo Sports, FOX Sports 2 y FOX Deportes

Colombia y el resto de Latinoamérica: No hay transmisiones oficiales confirmadas.

Dónde se juega el partido de Al Nassr este lunes

El compromiso se disputará en el Prince Faisal Bin Fahd Stadium, un recinto con capacidad para más de 22.000 espectadores. Se trata de un escenario histórico del fútbol saudí, donde el ritmo del juego suele ser intenso y el margen de error, reducido.

Cómo llegan Al Nassr y Al Riyadh a la Jornada 19 de la Saudi Pro League

Al Nassr afronta la fecha ubicado en la segunda posición de la tabla con 43 puntos, plenamente involucrado en la lucha por el liderato. El equipo dirigido por Jorge Jesus ha mostrado regularidad y contundencia ofensiva, por lo que sumar como visitante resulta clave para no ceder terreno frente a sus rivales directos.

Al Riyadh, en contraste, vive un semestre complejo. El conjunto local ocupa la casilla 15 con 12 puntos, una ubicación que lo mantiene cerca de la zona baja. Cada jornada representa una oportunidad para sumar y ganar oxígeno, por lo que recibir a uno de los candidatos del torneo supone una prueba de máxima exigencia.

¿Por qué no jugaría Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con lo publicado por el diario portugués A Bola, el atacante de 40 años habría optado por no estar disponible para el partido del próximo lunes ante Al Riyadh debido a un presunto malestar con la dirigencia del fútbol saudí.

Aunque inicialmente se interpretó que su ausencia respondía a la intención de llegar en mejores condiciones físicas al clásico del viernes siguiente frente a Al Ittihad, el medio luso aclaró que la decisión estaría motivada por el descontento de Cristiano Ronaldo con “la manera en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) está gestionando a Al Nassr y la situación con Karim Benzema en Al Ittihad”.

Probables alineaciones del partido

Al Riyadh: Milan Borjan; Ammar Al-Harfi, Abdulelah Al-Khaibari, Yoann Barbet, Osama Al-Bawardi; Tozé, Ismaila Soro, Ahmed Al Siyahi, Ibrahim Bayesh; Haroun Al Rashid y Mamadou Sylla. DT: Daniel Carreno.

Al Nassr: Bento Krepski; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Saad Al Nasser; Angelo Gabriel, Ali Al-Hassan, Kingsley Coman; João Félix, Sadio Mané y Wesley. DT: Jorge Jesus.

Ficha del partido: Al Riyadh vs Al Nassr

Competición: Saudi Pro League – Jornada 19

Saudi Pro League – Jornada 19 Fecha: Lunes 2 de febrero

Lunes 2 de febrero Hora: 10:15 (Colombia) | 16:15 (España)

10:15 (Colombia) | 16:15 (España) Estadio: Prince Faisal Bin Fahd Stadium (Riad)

Prince Faisal Bin Fahd Stadium (Riad) TV y online: España: Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones, M+ Vamos México: FOX ONE Estados Unidos: Fubo Sports, FOX Sports 2, FOX Deportes



Un nuevo compromiso del Al Nassr en la liga árabe, con la presión de seguir sumando en la parte alta y con Cristiano Ronaldo como uno de los grandes protagonistas del campeonato.