El campeonato saudí continúa avanzando y uno de sus protagonistas absolutos vuelve a escena. Al Nassr recibirá a Al Okhdood en el marco de la Jornada 10 de la liga árabe, en un partido que pone frente a frente al líder invicto del torneo contra uno de los equipos que lucha por salir del fondo de la tabla.

El compromiso se disputará el sábado 27 de diciembre y genera especial expectativa por el momento de forma de Al Nassr, que no solo domina la clasificación, sino que también cuenta con dos de los máximos goleadores del campeonato. Además, será una nueva oportunidad para ver en acción a figuras internacionales que han elevado la atención global sobre el fútbol saudí.

Cuándo se juega Al Nassr vs Al Okhdood

El partido se jugará el sábado 27 de diciembre, en los siguientes horarios:

Colombia: 09:50

09:50 España: 15:50

Se trata de un horario matinal para buena parte de Latinoamérica y de tarde para Europa, ideal para seguir uno de los encuentros destacados de la jornada en Arabia Saudita.

Dónde ver Al Nassr vs Al Okhdood en TV y online

La transmisión del partido tendrá señal confirmada en algunos mercados específicos, mientras que en otros no habrá emisión oficial:

España: Movistar+ (streaming).

Movistar+ (streaming). México: FOX One.

FOX One. Estados Unidos: FOX Deportes en TV, FOX Sports App y Amazon Prime Video en streaming.

FOX Deportes en TV, FOX Sports App y Amazon Prime Video en streaming. Colombia y resto de Latinoamérica: no hay transmisiones oficiales confirmadas.

Debido a estas limitaciones regionales, muchos aficionados en Sudamérica deberán recurrir a plataformas internacionales autorizadas según su ubicación.

Dónde se juega el partido de Al Nassr con Cristiano Ronaldo

El encuentro se disputará en el Al-Awwal Park, estadio ubicado en la ciudad de Riad y con capacidad para 25 mil espectadores. Este escenario se ha convertido en una de las sedes más reconocidas del fútbol saudí en los últimos años, especialmente por ser la casa de Al Nassr en competencias locales e internacionales.

Cómo llega Al Nassr al partido

El presente de Al Nassr es inmejorable. Tras nueve jornadas disputadas, el equipo suma 27 puntos, producto de nueve victorias consecutivas, lo que le permite ser el líder absoluto del campeonato con paso perfecto. Su rendimiento ofensivo ha sido uno de los grandes diferenciales del torneo.

En la tabla de goleadores, el club también marca tendencia. João Félix, con 11 anotaciones, y Cristiano Ronaldo, con 10, se encuentran entre los tres máximos artilleros del certamen, confirmando el enorme poder ofensivo del equipo dirigido por Jorge Jesus. Este contexto convierte cada partido de Al Nassr en un evento de alto interés, incluso cuando enfrenta a rivales de la parte baja de la tabla.

El momento de Al Okhdood en la liga árabe

La realidad de Al Okhdood es muy distinta. El equipo ocupa actualmente la casilla 16, con apenas 5 puntos en nueve partidos disputados. Su balance es preocupante: solo ha logrado una victoria en lo que va del campeonato, lo que lo mantiene en zona de riesgo y con la necesidad urgente de sumar.

Visitar al líder invicto del torneo representa un desafío mayúsculo para Al Okhdood, que intentará resistir defensivamente y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender, aunque los números previos no juegan a su favor.

Posible alineación de Al Nassr vs Al Okhdood

Al Nassr: Nawaf Al Aqeedi; Sultan Al Ghanam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez; Marcelo Brozovic, Angelo, Joao Félix, Wesley Gassova; Ayman Yahya, Joao Felix y Cristiano Ronaldo. DT. Jorge Jesus.

Un partido clave para mantener el liderato

Con el calendario avanzando y la presión de sus perseguidores, Al Nassr sabe que cada jornada es una oportunidad para consolidar su candidatura al título. Enfrentar a Al Okhdood en casa aparece como una ocasión propicia para extender su racha perfecta, sostener el liderato y seguir marcando diferencias en la liga árabe.

El duelo del sábado 27 de diciembre no solo pondrá a prueba la solidez del líder, sino que también permitirá medir hasta dónde puede resistir un Al Okhdood urgido de puntos frente a uno de los equipos más poderosos del fútbol saudí actual.