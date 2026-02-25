La Saudí Pro League entra en una fase decisiva y Al Nassr afronta un partido determinante en su lucha por el primer lugar. Este miércoles 25 de febrero visitará a Al Najmah, colista del campeonato, con la posibilidad de asumir el liderato.

El encuentro se jugará desde las 20:00 en España y las 14:00 en Colombia. El gran atractivo será, una vez más, la presencia de Cristiano Ronaldo, quien atraviesa un momento goleador destacado y viene de firmar un doblete en la jornada anterior.

Dónde ver Al Nassr vs Al Najmah en TV y online

La transmisión del compromiso varía según el país. Estas son las señales confirmadas:

España: Movistar+ Liga de Campeones 6 y M+ #Vamos Bar

Movistar+ Liga de Campeones 6 y M+ #Vamos Bar Colombia y resto de Sudamérica: Sin señal confirmada de manera oficial.

Sin señal confirmada de manera oficial. México: FOX ONE

FOX ONE Estados Unidos: Fubo Sports, FOX Deportes y FOX Soccer Plus.

Se recomienda verificar la programación oficial de cada operador antes del inicio del partido para confirmar la disponibilidad en vivo.

A qué hora se juega Al Nassr vs Al Najmah, país por país

El duelo correspondiente a la Saudí Pro League se disputará en los siguientes horarios internacionales:

España: 20:00

20:00 Colombia: 14:00

14:00 México (CDMX): 13:00

13:00 Argentina: 16:00

16:00 Chile: 16:00

16:00 Perú: 14:00

14:00 Ecuador: 14:00

14:00 Venezuela: 15:00

15:00 Estados Unidos (ET): 14:00.

¿Dónde se juega el partido de Cristiano Ronaldo este miércoles?

El encuentro se disputará en el Al Najma Club Stadium, recinto con capacidad para más de 3 mil espectadores. Un escenario mucho más reducido que los habituales grandes estadios saudíes, lo que le da un ambiente particular al compromiso.

La cercanía del público con el campo puede convertirse en un factor emocional para el equipo local, aunque el favoritismo recae claramente sobre Al Nassr.

Cómo llegan Al Nassr y Al Najmah en la tabla de posiciones de la liga árabe

Al Nassr es segundo en la clasificación con 55 puntos en 22 partidos. Está a solo una unidad del líder, Al Ahli, que suma 56 puntos y tiene un partido más disputado. Un triunfo permitiría a los dirigidos por Jorge Jesus asumir el liderato del campeonato. La pelea por el título está completamente abierta y cada jornada resulta determinante en la recta final del torneo.

Al Najmah, por su parte, ocupa el último lugar en la tabla. Apenas suma 8 puntos en 22 encuentros, una campaña complicada que lo tiene luchando por salir del fondo. Enfrentar a uno de los aspirantes al título representa un desafío de máxima exigencia.

Cristiano Ronaldo, en racha goleadora

El delantero portugués está de vuelta en su mejor versión. En los dos compromisos más recientes marcó 3 goles, incluido un doblete ante Al Hazem. Con esas anotaciones alcanzó los 20 goles en el campeonato.

Actualmente ocupa el tercer lugar en la tabla de goleadores, solo por detrás de Ivan Toney, que suma 23 tantos con Al Ahli, y Julián Quiñones, autor de 22 goles con Al Qadsiah. Su presencia será nuevamente determinante en un partido que puede cambiar el liderato de la Saudí Pro League.

Probable alineación de Al Nassr vs Al Najman

Jorge Jesus podría apostar por el siguiente once inicial:

Bento Krepski; Sultan Al-Ghanam, Ayman Yahya, Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri; Marcelo Brozovic, Kingsley Coman, Abdullah Alkhaibari; Sadio Mané, Joao Felix y Cristiano Ronaldo.

Un equipo ofensivo y con experiencia internacional que buscará imponer condiciones desde el inicio.

Ficha del partido Al Najmah vs Al Nassr

Competencia: Saudí Pro League

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Estadio: Al Najma Club Stadium (capacidad: 3.000)

Hora: 20:00 (España) | 14:00 (Colombia) | 13:00 (México) | 16:00 (Argentina y Chile)

Tabla: Al Nassr 2° (55 pts) | Al Najmah último (8 pts)

Dato clave: Cristiano Ronaldo suma 20 goles y viene de anotar un doblete en la jornada anterior.