La Saudi Pro League avanza hacia su tramo decisivo y la Jornada 18 presenta un nuevo compromiso del Al Nassr, esta vez en condición de visitante frente a Al Kholood. El duelo aparece marcado por la diferencia de objetivos entre ambos equipos y por la presencia de figuras que siguen siendo determinantes en el torneo.

El partido se disputará el viernes 30 de enero, desde las 12:30 en Colombia y las 18:30 en España, en un escenario de aforo reducido que suele exigir concentración máxima. Todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el contexto de ambos equipos en la tabla de posiciones.

Horario de Al Kholood vs Al Nassr, país por país

Colombia: 12:30

12:30 México (CDMX): 11:30

11:30 España: 18:30

18:30 Argentina / Chile / Uruguay: 14:30

14:30 Estados Unidos (ET): 12:30

Dónde ver Al Kholood vs Al Nassr en TV y online

España: Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones y M+ Vamos

México: FOX ONE

Estados Unidos: Fubo Sports, FOX Sports 2 y FOX Deportes

Colombia y el resto de Latinoamérica: No hay transmisiones oficiales confirmadas.

Dónde se juega el partido de Al Nassr con Cristiano Ronaldo hoy

El encuentro se disputará en el Al-Hazem Club Stadium, un recinto con capacidad aproximada para 8.000 espectadores. Se trata de un estadio compacto, donde el margen de error suele ser mínimo y los partidos se juegan con alta intensidad desde el inicio.

Cómo llegan Al Nassr y Al Kholood a la Jornada 18 de la liga árabe

Al Nassr llega a esta fecha ubicado en la tercera posición de la tabla con 40 puntos, manteniéndose firme en la pelea por los primeros lugares del campeonato. El equipo dirigido por Jorge Jesus ha mostrado regularidad a lo largo de la temporada y encara este compromiso con la obligación de sumar para no perder terreno frente a sus rivales directos.

Al Kholood, en cambio, le toca un escenario más exigente. El conjunto local ocupa la casilla 14 con 15 puntos, aún en zona comprometida de la tabla. Cada partido representa una oportunidad clave para ampliar la distancia con los puestos de descenso, por lo que recibir a uno de los candidatos del torneo supone una prueba de máxima dificultad.

Cristiano Ronaldo y la lucha en la tabla de goleadores de la Saudi Pro League

Uno de los grandes focos del partido estará puesto en Cristiano Ronaldo, quien sigue siendo protagonista en la tabla de goleadores. El delantero portugués suma 16 anotaciones en la temporada y se ubica tercero entre los máximos artilleros del campeonato.

Por delante suyo aparecen Ivan Toney, con 18 goles en Al Ahli, y Julian Quinones, con 17 tantos en Al Qadsiah. Cada partido es una nueva oportunidad para que Cristiano recorte distancias en esta carrera individual.

Probables alineaciones del partido Al Kholood vs Al Nassr

Al Kholood: Juan Pablo Cozzani; Ramzi Solan, Norbert Gyömbér, Shaquille Pinas, Sultan Al-Shahri; Abdulaziz Al-Aliwa, Kevin N’Doram, John Buckley, Muhammad Sawaan; Ramiro Enrique y Hattan Bahebri. DT: Des Buckingham.

Al Nassr: Bento Krepski; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Saad Al Nasser; Abdullah Al-Khaibari, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman; João Félix, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

Ficha del partido: Al Kholood vs Al Nassr

Competición: Saudi Pro League – Jornada 18

Saudi Pro League – Jornada 18 Fecha: Viernes 30 de enero

Viernes 30 de enero Hora: 12:30 (Colombia) | 18:30 (España)

12:30 (Colombia) | 18:30 (España) Estadio: Al-Hazem Club Stadium

Al-Hazem Club Stadium TV y online: España: Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones, M+ Vamos México: FOX ONE Estados Unidos: Fubo Sports, FOX Sports 2, FOX Deportes



Un nuevo reto para Al Nassr en la liga árabe, con la presión de sumar y el atractivo permanente que genera Cristiano Ronaldo en cada presentación.