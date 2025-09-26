La Saudi Pro League 2025 vive este viernes 26 de septiembre uno de los duelos más esperados de la temporada: Al Ittihad vs Al Nassr, encuentro válido por la cuarta jornada del torneo. Se trata de un choque directo por el liderato, ya que ambos equipos llegan con pleno de victorias y la expectativa de seguir marcando el ritmo en el campeonato.

El compromiso se disputará en el estadio Rey Abdullah Sports City de Yeda, desde las 13:00 en Colombia y las 20:00 en España. La cita reunirá a varias estrellas que brillaron en Europa, como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, N’Golo Kanté, João Félix y Fabinho, en lo que se perfila como un espectáculo de gran nivel futbolístico.

Dónde ver Al Ittihad vs Al Nassr en TV y online

El partido contará con transmisión internacional en diferentes plataformas:

España : Movistar en TV y Movistar+ en streaming.

: Movistar en TV y Movistar+ en streaming. México : Caliente TV.

: Caliente TV. Estados Unidos : fuboTV y FOX Deportes (FOX Sports App en streaming).

: fuboTV y FOX Deportes (FOX Sports App en streaming). Brasil : Zapping y Claro TV+.

: Zapping y Claro TV+. Sudamérica: sin transmisión oficial confirmada.

Horarios del partidazo de la liga árabe en distintos países

Además de España y Colombia, el encuentro podrá disfrutarse en los siguientes horarios:

Argentina: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

México: 12:00 horas

Estados Unidos (Este): 14:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 11:00 horas

Reino Unido: 19:00 horas

Portugal: 19:00 horas

Francia: 20:00 horas

Alemania: 20:00 horas

Italia: 20:00 horas

La amplitud de la franja horaria muestra el alcance global que despierta un partido de estas características en la Saudi Pro League.

El atractivo estelar: Cristiano Ronaldo y Benzema

Cristiano Ronaldo llega en un momento brillante. El portugués fue decisivo en la jornada anterior con un doblete, reafirmando su rol como líder absoluto del Al Nassr. El equipo de Riad confía en su capacidad goleadora para imponerse en un duelo directo por la cima de la tabla.

Por su parte, Karim Benzema, la otra gran figura del fútbol mundial presente en la liga, solo ha jugado un compromiso esta temporada, en el que marcó una tripleta. Desde entonces no ha vuelto a ser convocado por Laurent Blanc y llega con lo justo para el partido ante Al Nassr.

Cómo llega Al Ittihad al partido

El conjunto dirigido por Laurent Blanc atraviesa un inicio de temporada positivo en liga, aunque con altibajos en el resto de competiciones. Fue eliminado de la Supercopa precisamente por Al Nassr, pero en la Saudi Pro League suma tres victorias en tres partidos y en la última jornada venció por la mínima al Al Wehda (0-1).

En total, los de Yeda acumulan 4 triunfos y 2 derrotas en sus últimos seis compromisos entre Liga, Copa y AFC Champions League. El reto ahora es mantener la solidez en casa frente al rival más exigente que enfrentarán en este arranque de torneo.

Cómo llega Al Nassr al duelo de Yeda

El Al Nassr de Jorge Jesus también llega con registro perfecto en la Saudi Pro League. Además, avanzó en la Copa tras golear 0-4 al Jeddah Club, incluso sin la presencia de Cristiano Ronaldo. El equipo ha dejado atrás la decepción de la Supercopa, donde perdió en penales, y desde entonces acumula una racha de victorias que lo confirma como candidato al título.

El bloque ofensivo conformado por Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y João Félix será la principal carta del Al Nassr, un equipo que ha encontrado equilibrio en sus líneas y que luce cada vez más sólido en defensa y ataque.

Un clásico moderno en la Saudí Pro League

El partido entre Al Ittihad y Al Nassr no solo enfrenta a los dos clubes que lideran la liga con puntaje perfecto, sino que también representa un duelo de estilos. Los locales buscarán apoyarse en la fortaleza física de Kanté y Fabinho, mientras que los visitantes intentarán imponer el peso ofensivo de Cristiano y compañía. En un campeonato que cada vez gana mayor atención internacional, este enfrentamiento en Yeda se proyecta como uno de los grandes espectáculos de la temporada.