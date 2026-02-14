El regreso de Cristiano Ronaldo vuelve a poner los focos sobre la Saudí Pro League. Este sábado 14 de febrero, Al Nassr visita a Al Fateh en un partido clave para la parte alta de la tabla. El compromiso se jugará desde las 18:30 en España y las 12:30 en Colombia.

El equipo dirigido por Jorge Jesus pelea por el liderato y necesita sumar fuera de casa para no perder terreno en la lucha por el título. Del otro lado, Al Fateh quiere hacerse fuerte en su estadio y escalar posiciones en la clasificación. Aquí te contamos dónde ver el partido en TV y online, los horarios por país, cómo llegan ambos clubes y la probable alineación del Al Nassr.

Dónde ver Al Fateh vs Al Nassr en TV y online

La transmisión del partido varía según el país. Estas son las señales confirmadas para seguir en vivo el duelo de la Saudí Pro League:

España

Movistar+ Lite

M+ Vamos

M+ #Vamos Bar

Colombia y resto de Sudamérica

Sin señal confirmada de manera oficial para TV o streaming.

México

FOX ONE

Estados Unidos

Fubo Sports

FOX Deportes

FOX Soccer Plus.

A qué hora juega Al Nassr vs Al Fateh país por país

El encuentro se disputará el sábado 14 de febrero. Estos son los horarios en distintos países:

España: 18:30

18:30 Colombia: 12:30

12:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Estados Unidos (ET): 12:30

12:30 Argentina: 14:30

14:30 Chile: 14:30

14:30 Perú: 12:30

12:30 Ecuador: 12:30

12:30 Venezuela: 13:30.

Dónde se juega el partido de Al Nassr este sábado

El escenario del compromiso será el Estadio Al Fateh, ubicado en Al-Hasa, Arabia Saudita. Es la casa de Al Fateh y un recinto que suele presentar un ambiente intenso cuando recibe a los grandes del campeonato.

Aunque no es de los estadios más grandes del país, se ha convertido en una plaza complicada para los equipos que aspiran al título, especialmente por la cercanía del público con el terreno de juego.

Cómo llegan Al Nassr y Al Fateh en la tabla de posiciones

Al Nassr ocupa actualmente el tercer lugar en la Saudí Pro League. Suma 49 puntos en 20 partidos disputados y está a cuatro unidades del líder, Al Hilal, aunque con un partido menos. También lo supera Al Ahli, que tiene 50 puntos.

La lucha por el campeonato está completamente abierta y cada jornada resulta determinante. Un triunfo como visitante podría acercar a Al Nassr al primer puesto y meter presión directa en la pelea por el título.

Por su parte, Al Fateh es décimo con 24 puntos. Su objetivo está más enfocado en consolidarse en la zona media de la clasificación y evitar cualquier riesgo en la parte baja. Ganarle a uno de los candidatos sería un golpe de autoridad en la temporada.

El regreso de Cristiano Ronaldo a competencia con Al Nassr

Tras perderse un par de jornadas, Cristiano Ronaldo vuelve a estar disponible para Al Nassr. Su ausencia generó múltiples comentarios, especialmente por las tensiones internas alrededor de la gestión y decisiones presupuestarias vinculadas al PIF, el fondo de inversión saudí que respalda varios clubes del torneo.

El portugués había manifestado su inconformidad al considerar que algunos equipos estaban siendo más beneficiados dentro de la estructura de la liga, entre ellos Al Hilal, que recientemente incorporó a Karim Benzema, excompañero suyo en el Real Madrid. Ahora, con el foco nuevamente en lo deportivo, Cristiano regresa con la misión de liderar a su equipo en la recta decisiva del campeonato.

Probable alineación de Al Nassr

El técnico Jorge Jesus podría apostar por el siguiente once inicial:

Bento Krepski; Sultan Al Ghanam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri; Marcelo Brozovic, Abdullah Alkhaibari; Kingsley Coman, Sadio Mané, Joao Félix, Cristiano Ronaldo.

Un equipo cargado de talento internacional y con un tridente ofensivo de alto nivel. La presencia de Ronaldo desde el arranque sería el principal atractivo del partido, en un duelo que puede marcar el rumbo de la temporada para Al Nassr en la Saudí Pro League.

Ficha del partido Al Fateh vs Al Nassr

Competencia: Saudí Pro League

Fecha: Sábado 14 de febrero

Estadio: Al Fateh Stadium (Al-Hasa)

Hora: 18:30 (España) | 12:30 (Colombia) | 11:30 (México) | 12:30 (EE. UU. ET)

TV y streaming:

España: Movistar+ Lite, M+ Vamos

México: FOX ONE

EE. UU.: Fubo Sports, FOX Deportes, FOX Soccer Plus

Sudamérica: sin señal oficial confirmada

Tabla: Al Nassr 3° (49 pts) | Al Fateh 10° (24 pts).