El fútbol árabe sigue captando la atención internacional con cada jornada y este sábado 1 de noviembre será el turno del líder del campeonato. Al Nassr, encabezado por Cristiano Ronaldo y Joao Félix, recibe a Al Fayha por la Jornada 7 de la Liga Profesional Saudí 2025-26, en un encuentro que se disputará desde las 12:30 p.m. (hora de Colombia) y las 19:30 (hora de España) en el Al-Awwal Park de Riad.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus llega como único líder del torneo, con paso perfecto en seis jornadas, mientras que Al Fayha busca frenar la racha imbatible del club amarillo y sumar puntos ante uno de los rivales más poderosos del campeonato. El encuentro promete espectáculo, goles y una nueva oportunidad de ver en acción a dos de los grandes protagonistas de la liga saudí: Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Dónde ver Al Nassr vs Al Fayha en TV y online

El partido de la Jornada 7 de la Liga Árabe podrá seguirse a nivel internacional por distintas plataformas, dependiendo del país:

España: transmisión en MOVISTAR+ (streaming).

transmisión en (streaming). México: disponible por Caliente TV y FOX Sports .

disponible por y . Estados Unidos: transmisión televisiva en FOX Deportes y vía streaming en FOX Sports App y Amazon Prime Video .

transmisión televisiva en y vía streaming en y . Latinoamérica: por el momento, no hay transmisiones oficiales confirmadas.

Dónde se juega el partido de Al Nassr este sábado

El escenario será el imponente Al-Awwal Park, ubicado en Riad, Arabia Saudita, con capacidad para 25.000 espectadores. Este estadio, casa de Al Nassr, se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del fútbol asiático y, con la presencia de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Joao Félix, es cada vez más habitual ver un lleno total en sus gradas.

El ambiente será el de una auténtica fiesta futbolera: Al Nassr buscará mantener su invicto ante su público, mientras que Al Fayha intentará dar la sorpresa y frenar al líder del torneo.

A qué hora se juega Al Nassr vs Al Fayha

El horario permitirá que el encuentro tenga una amplia audiencia tanto en Europa como en América, especialmente por la presencia de Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más seguidos en todo el planeta.

España: 19:30

19:30 Colombia, Perú y Ecuador: 12:30

12:30 México: 11:30

11:30 Argentina y Chile: 14:30

14:30 Estados Unidos (ET): 13:30

13:30 Brasil: 13:30

13:30 Arabia Saudita: 21:30.

Así llegan Al Nassr y Al Fayha a la Jornada 7

El equipo de Al Nassr atraviesa un momento brillante. Con 18 puntos en seis partidos disputados, lidera la clasificación general mostrando una superioridad notable tanto en ataque como en defensa. Ha ganado todos sus encuentros y suma 21 goles a favor, con apenas 2 en contra. En la tabla de goleadores, Joao Félix (9) y Cristiano Ronaldo (6) ocupan dos de los tres primeros puestos, demostrando el poder ofensivo del equipo que dirige Jorge Jesus.

Al Fayha, en cambio, vive una campaña más irregular. Ocupa la décima casilla con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Tuvo los 3 resultados en los 3 recientes juegos. El técnico Emmanuel Pedro buscará el regreso a la victoria.

Posible alineación de Al Nassr para el partido

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed; Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané; Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

El técnico portugués mantendría su once base, con la dupla ofensiva Félix-Ronaldo como eje del ataque y Sadio Mané partiendo desde la banda izquierda. En el mediocampo, la experiencia de Marcelo Brozović será clave para controlar los tiempos del partido.

Al Nassr busca mantener su dominio en la Liga Saudí

Con una plantilla repleta de figuras internacionales y un proyecto que mezcla jerarquía y ambición, el Al Nassr se consolida como el gran candidato al título. Cada fecha se convierte en una demostración de poder, y ante Al Fayha buscará su séptima victoria consecutiva para ampliar la ventaja en la tabla.

En Riad, con Cristiano Ronaldo como principal atracción, el duelo promete espectáculo, goles y una nueva muestra del impacto global que está teniendo el fútbol árabe en la temporada 2025-26.