La AFC Champions League entra en un momento determinante para Al Nassr, que afronta el partido de vuelta de los octavos de final ante Arkadag. El equipo saudí llega con ventaja tras imponerse en la ida y ahora define la serie en casa.

El compromiso se jugará el miércoles 18 de febrero desde las 19:15 en España y las 13:15 en Colombia. Será un duelo clave para sellar la clasificación a los cuartos de final del torneo continental asiático, con el respaldo de su público en Riyadh.

Dónde ver Al Nassr vs Arkadag en TV y online

La transmisión del partido dependerá del país en el que te encuentres. Estas son las señales confirmadas:

España: Sin transmisión oficial confirmada.

Colombia y resto de Sudamérica: DISNEY+ PREMIUM (streaming).

México: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM (online).

Se recomienda verificar la programación en cada plataforma antes del inicio del encuentro para confirmar horarios y disponibilidad.

A qué hora juega Al Nassr vs Arkadag, país por país

El partido de vuelta de los octavos de final se disputará en los siguientes horarios internacionales:

España: 19:15

19:15 Colombia: 13:15

13:15 México (CDMX): 12:15

12:15 Argentina: 15:15

15:15 Chile: 15:15

15:15 Perú: 13:15

13:15 Ecuador: 13:15

13:15 Estados Unidos (ET): 13:15.

Dónde se juega el partido de Al Nassr este miércoles

El escenario será el Al-Awwal Park, en Riyadh, estadio con capacidad para más de 26 mil espectadores. Es la casa habitual de Al Nassr y uno de los recintos más modernos del fútbol saudí.

La localía puede ser un factor determinante en una serie que todavía está abierta, aunque el equipo saudí parte con ventaja tras el resultado obtenido en Turkmenistán.

AFC Champions League: cómo quedó la ida entre Al Nassr y Arkadag

La llave comenzó el 11 de febrero en Ashgabat. En ese compromiso, Al Nassr no contó con Cristiano Ronaldo, pero logró imponerse por 0-1 gracias a un gol de Abdulla Al Hamdan.

Ese resultado le permite afrontar la vuelta con ventaja mínima en el marcador global. Un empate le bastará para avanzar, mientras que Arkadag está obligado a ganar para forzar la prórroga o darle vuelta a la serie.

Probable alineación de Al Nassr

El técnico Jorge Jesus podría apostar por el siguiente once:

Nawaf Al Aqidi; Sultan Al Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Marcelo Brozovic, Abdullah Alkhaibari; Angelo, Sadio Mané, Joao Félix, Abdulla Al Hamdan.

Un equipo con equilibrio entre experiencia internacional y talento ofensivo, decidido a cerrar la serie en casa y avanzar a la siguiente ronda de la AFC Champions League.

Ficha del partido Al Nassr vs Arkadag

Competencia: AFC Champions League – Octavos de final (vuelta)

Fecha: Miércoles 19 de febrero

Estadio: Al-Awwal Park (Riyadh) – Capacidad: 26.000 espectadores

Hora:

19:15 (España) | 13:15 (Colombia) | 12:15 (México) | 15:15 (Argentina y Chile)

Resultado de ida: Arkadag 0-1 Al Nassr (gol de Abdulla Al Hamdan)

Dato clave: Al Nassr avanza con empate; Arkadag necesita ganar para seguir en competencia.