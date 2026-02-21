La Saudí Pro League sigue al rojo vivo y Al Nassr afronta un nuevo compromiso en su lucha por el liderato. Este sábado 21 de febrero recibirá a Al Hazem en un duelo que puede cambiar el panorama de la tabla.

El partido se jugará desde las 20:00 en España y las 14:00 en Colombia, con el atractivo especial de un nuevo encuentro de Cristiano Ronaldo, quien viene de marcar en la jornada anterior tras su regreso a la competencia.

Dónde ver Al Nassr vs Al Hazem en TV y online

La transmisión del compromiso dependerá del país en el que te encuentres. Estas son las señales oficiales confirmadas:

España:

Movistar+ Lite

M+ Vamos

Movistar Liga de Campeones 3

M+ #Vamos Bar

Colombia y resto de Sudamérica: Sin señal confirmada de manera oficial.

México: FOX ONE

Estados Unidos:

Fubo Sports

FOX Deportes

FOX Soccer Plus.

A qué hora juega Al Nassr vs Al Hazem país por país

El encuentro se disputará el sábado 21 de febrero. Estos son los horarios internacionales destacados:

España: 20:00

20:00 Colombia: 14:00

14:00 México (CDMX): 13:00

13:00 Argentina: 16:00

16:00 Chile: 16:00

16:00 Perú: 14:00

14:00 Ecuador: 14:00

14:00 Venezuela: 15:00

15:00 Estados Unidos (ET): 14:00.

¿Dónde se juega el partido de Al Nassr con Cristiano Ronaldo este sábado?

El compromiso se disputará en el Al-Awwal Park, en Riyadh, estadio con capacidad para más de 26 mil espectadores. Es la casa habitual de Al Nassr y uno de los escenarios más modernos del fútbol saudí. La localía ha sido un factor determinante en la campaña del equipo, que buscará aprovechar el apoyo de su afición en un momento crucial del campeonato.

Cómo llegan Al Nassr y Al Hazem en la tabla de la liga árabe

Al Nassr ocupa actualmente el tercer lugar de la Saudí Pro League con 52 puntos en 21 partidos. Está a solo una unidad del líder, Al Hilal, lo que convierte cada jornada en una auténtica final en la pelea por el título. La regularidad reciente del equipo lo mantiene en plena disputa por el campeonato, con un plantel lleno de figuras internacionales y una ofensiva de alto impacto.

Por su parte, Al Hazem es duodécimo con 24 puntos. Su objetivo principal es consolidarse en la zona media de la clasificación y alejarse de cualquier complicación en la parte baja. Un resultado positivo como visitante representaría un impulso importante en su temporada.

Otro partido para Cristiano Ronaldo con Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a la competencia en la jornada anterior después de perderse un par de encuentros y respondió de inmediato con un gol más en su cuenta personal. Su presencia vuelve a marcar diferencia tanto en el funcionamiento ofensivo como en el impacto mediático del torneo.

Con la recta decisiva del campeonato en marcha, el delantero portugués será nuevamente el referente en ataque de un Al Nassr que no puede permitirse tropiezos si quiere mantenerse en la cima de la Saudí Pro League.

Ficha del partido Al Nassr vs Al Hazem

Competencia: Saudí Pro League

Fecha: Sábado 21 de febrero

Estadio: Al-Awwal Park (Riyadh) – Capacidad: 26.000

Hora: 20:00 (España) | 14:00 (Colombia) | 13:00 (México) | 16:00 (Argentina y Chile).

Tabla: Al Nassr 3° (52 pts) | Al Hazem 12° (24 pts)

Dato clave: Cristiano Ronaldo viene de marcar en su regreso y vuelve a liderar el ataque local.