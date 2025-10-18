La Liga Profesional Saudí continúa su curso con uno de los duelos más esperados del fin de semana: Al Nassr vs Al Fateh, correspondiente a la Jornada 5 del certamen 2025-26. El compromiso se disputará este sábado 18 de octubre, a partir de las 13:00 en Colombia y las 20:00 en España, en el moderno Al-Awwal Park de Riad, escenario habitual de los partidos de Cristiano Ronaldo y compañía.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus llega como líder invicto del campeonato, con paso perfecto y un ataque temible encabezado por João Félix y Cristiano Ronaldo, quienes dominan la tabla de goleadores. Enfrente estará un Al Fateh urgido de puntos, que aún no conoce la victoria en el torneo y buscará dar el golpe de la fecha frente al equipo más poderoso del fútbol saudí.

Dónde ver Al Nassr vs Al Fateh en TV y online

El partido podrá seguirse en vivo a nivel internacional por distintas señales y plataformas:

España: transmisión en MOVISTAR por TV y en MOVISTAR+ vía streaming.

transmisión en por TV y en vía streaming. México: disponible en Caliente TV .

disponible en . Estados Unidos: cobertura en FOX Deportes por televisión y en FOX Sports App y Amazon Prime Video en streaming.

cobertura en por televisión y en y en streaming. Brasil: disponible a través de Zapping y Claro TV+.

La creciente audiencia global de la Saudi Pro League ha hecho que las principales cadenas internacionales adquieran los derechos de transmisión, impulsadas por la presencia de estrellas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y João Félix, figuras centrales en este Al Nassr que domina la temporada.

Al Nassr, líder perfecto con Cristiano Ronaldo en modo récord

El Al Nassr atraviesa un momento espectacular. Con 12 puntos de 12 posibles, el equipo es líder absoluto de la liga árabe, sustentado en un ataque demoledor que promedia tres goles por partido.

El portugués Cristiano Ronaldo es una de las grandes figuras de este arranque. Acumula cuatro goles en cuatro jornadas, reafirmando su vigencia en el fútbol internacional y manteniendo su objetivo de conseguir el campeonato que le falta en Arabia Saudita. Su conexión con João Félix, quien lleva cinco tantos, se ha convertido en una de las sociedades más efectivas del torneo.

El técnico Jorge Jesus ha logrado consolidar un equipo sólido, equilibrado entre la experiencia y la dinámica ofensiva. Con Brozović manejando los tiempos en el mediocampo y Sadio Mané aportando desborde por las bandas, el Al Nassr luce como el principal candidato al título.

Al Fateh, en busca de su primera victoria en la Liga Árabe

En contraste, el Al Fateh atraviesa un momento complicado. El equipo solo ha sumado un punto en cuatro jornadas, producto de un empate y tres derrotas, ubicándose en la zona baja de la tabla. Su principal desafío será mejorar en defensa, pues ha recibido nueve goles, lo que lo convierte en uno de los conjuntos más vulnerables del campeonato.

A pesar de su mal inicio, Al Fateh intentará cerrar espacios, cortar los circuitos de juego y buscar el contragolpe con sus jugadores más veloces. Sin embargo, el dominio del balón parece garantizado para los locales.

Posible alineación del Al Nassr para el partido

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed; Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané; João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

Este once titular refleja el poder ofensivo del conjunto saudí, que combina figuras de talla mundial con talentos locales. La dupla João Félix – Cristiano Ronaldo será nuevamente el eje del ataque, con Mané y Coman generando profundidad por los costados.

Horarios del partido Al Nassr vs Al Fateh en diferentes países

España: 20:00 horas

20:00 horas Colombia, Perú y Ecuador: 13:00 horas

13:00 horas México: 12:00 horas

12:00 horas Argentina, Chile y Uruguay: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (Miami / Nueva York): 14:00 horas

14:00 horas Brasil: 15:00 horas

Un duelo con objetivos opuestos

El Al Nassr busca su quinta victoria consecutiva y mantener el liderato, mientras que Al Fateh tratará de sumar por primera vez de a tres. La diferencia de nivel entre ambos es evidente, pero el fútbol saudí ya ha demostrado que siempre hay margen para las sorpresas.

Con Cristiano Ronaldo liderando el ataque y la afición del Al-Awwal Park como respaldo, el equipo de Jorge Jesus apunta a otra noche de exhibición en la Liga Árabe 2025-26.