‘Dibu’ Martínez le respondió a Mbappé: “Que vengan a jugar a Sudamérica”

Luego de que el delantero francés criticara el nivel del fútbol sudamericano, el portero de la Selección de Argentina salió en defensa de la región.

Hace algunos días, mientras se daba el show mediático por la renovación de Kylian Mbappé con el PSG, el delantero habló sobre varios temas, incluyendo la Copa del Mundo de este año, donde le consultaron sobre sus candidatos al título y no mencionó a Brasil y Argentina, argumentando que no llegaban bien preparadas por el flojo nivel que hay en Conmebol, según él.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa. Es lo que se vio en los últimos mundiales“, comentó el actual campeón del mundo, desatando la polémica, puesto que Francia consiguió su clasificación al Mundial enfrentando a selecciones como Finlandia, Bosnia-Herzegovina y Kazajistán.

Emiliano Martínez le respondió y aseguró que es mucho más complicado jugar en Sudamérica. “Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar… Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho“.

Comparó los contextos entre confederaciones y retó a los europeos a jugar en este lado del mundo. “Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador a ver qué tan fácil es para ellos“, dijo el guardameta del Aston Villa a TyC Sports.