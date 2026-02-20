Deportes Tolima inició su camino en la Copa Libertadores 2026 con una presentación sólida en Venezuela. El cuadro colombiano visitó al Deportivo Táchira por la ida de la segunda fase de clasificación del torneo continental y se llevó un resultado clave para la serie: el equipo dirigido por Lucas González venció por 1-0 con gol de Kelvin Flórez.

Ese resultado posiciona al elenco colombiano con ventaja mínima en el global de esta llave y le ofrece varias vías para seguir con vida en el certamen internacional. El resultado de la ida le da al equipo colombiano una ligera superioridad que puede ser determinante de cara al encuentro de vuelta, programado para finales de febrero en Ibagué.

Cuándo se juega el partido de vuelta en Ibagué: fecha, hora y escenario

El partido de vuelta entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira está oficialmente programado para el jueves 26 de febrero de 2026 a partir de las 7:30 p.m. (hora local) en el estadio Manuel Murillo Toro, la casa del equipo tolimense en Ibagué. Esta cita definirá cuál de los dos clubes avanza a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras el marcador global de los dos encuentros de eliminación.

El Manuel Murillo Toro será el epicentro del retorno de Tolima a la Libertadores después de varios años sin participar en la fase de grupos. La localía será clave para los pijao, quienes buscarán aprovechar el apoyo de su afición para rematar la serie.

Qué necesita Deportes Tolima para avanzar a Fase 3 de la Libertadores

La ventaja mínima obtenida en Venezuela le otorga al Tolima diversas opciones para avanzar en esta serie de segunda fase:

Ganar el partido de vuelta: La forma más directa de sellar su clasificación es obtener una victoria en casa. Con un triunfo, Tolima ampliaría su ventaja global y garantizaría su paso a la siguiente fase sin necesidad de considerar otros factores.

La forma más directa de sellar su clasificación es obtener una victoria en casa. Con un triunfo, y garantizaría su paso a la siguiente fase sin necesidad de considerar otros factores. Empatar el encuentro: Un empate también le sirve al Tolima para avanzar. Al mantener la diferencia de un gol obtenida en la ida, el empate dejaría el global a su favor por un gol , situación suficiente para acceder a la siguiente ronda de la Libertadores.

Un empate también le sirve al Tolima para avanzar. , situación suficiente para acceder a la siguiente ronda de la Libertadores. Perder por un gol de diferencia: Si Tolima pierde por la mínima en el marcador de vuelta, la serie quedaría igualada en el global. En ese escenario, la llave podría definirse por disputa de penaltis según las reglas de los torneos preliminares de la CONMEBOL Libertadores.

La única forma en que Tolima quedaría eliminado en esta llave es si pierde por más de un gol de diferencia en el partido de vuelta. En ese caso, el Deportivo Táchira remontaría el global y consolidaría su pase a la Fase 3.

El contexto de la serie de Deportes Tolima ante Táchira

Deportivo Táchira superó previamente la Fase 1 de las eliminatorias tras empatar el marcador global con The Strongest e imponerse en los penaltis para enfrentarse a Tolima en esta segunda fase. El conjunto venezolano buscará reponerse en Ibagué y darle vuelta a la serie frente a un equipo colombiano que llega con la ambición de retornar a la Copa Libertadores después de su participación anterior.

El duelo de vuelta entre Tolima y Táchira promete ser una de las llaves más abiertas de esta etapa previa de la Libertadores y puede marcar el destino internacional del club colombiano en 2026.