La edición 2025 del Balón de Oro dejó una de las historias más comentadas de los últimos años: Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor futbolista del mundo. El delantero del PSG se impuso en la votación a grandes nombres de la élite actual como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinicius Jr. y Erling Haaland, quienes parecían tener más opciones de levantar el trofeo.

Lo conseguido por Dembélé es una muestra de constancia, talento y regularidad en un año que marcó su consagración definitiva. El francés alcanzó el punto más alto de su carrera y se metió en la historia del fútbol al superar a varios de los jugadores más mediáticos y determinantes de la actualidad.

La temporada que llevó a Dembélé al Balón de Oro

Dembélé logró el Balón de Oro tras firmar una campaña sobresaliente con el PSG en 2024-25. Ganó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de la UEFA y el Trofeo de Campeones. Fue un año perfecto en lo colectivo, acompañado de cifras brillantes en lo individual: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos durante la temporada 2024/25.

Con 21 goles en Ligue 1, fue el máximo artillero del torneo francés, además de sumar 8 en Champions League. En cada instancia decisiva apareció con goles o asistencias, convirtiéndose en un líder absoluto del ataque parisino.

Cómo quedó el ranking de votaciones definitivo en el Balón de Oro 2025

El Balón de Oro 2025 quedó marcado por un desenlace inesperado que sacudió el mundo del fútbol: Ousmane Dembélé se consagró como el mejor jugador del planeta tras una temporada histórica con el PSG. El francés no solo dejó atrás a grandes favoritos como Mbappé, Vinicius, Haaland o Lamine Yamal, sino que además se convirtió en el sexto jugador de su país en alzar este prestigioso galardón. Su triunfo confirma cómo el talento, la constancia y la capacidad de reinventarse pueden abrir paso a lo que parecía imposible.

La clasificación final del premio entregó un panorama lleno de sorpresas y también de confirmaciones. Desde la irrupción de jóvenes como Lamine Yamal, que terminó segundo, o Vitinha en el tercer puesto, hasta la presencia de veteranos consagrados como Salah, Lewandowski y Kane, el ranking de este año refleja la mezcla generacional que hoy domina el fútbol mundial.

Podio:

1st Ousmane Dembélé

2nd Lamine Yamal

3rd Vitinha

Y los demás puestos del 4 al 30

4th Mohamed Salah

5th Raphinha

6th Achraf Hakimi

7th Kylian Mbappé

8th Cole Palmer

9th Gianluigi Donnarumma

10th Nuno Mendes

11th Pedri

12th Kvicha Kvaratskhelia

13th Harry Kane

14th Désiré Doué

15th Viktor Gyökeres

16th Vinicius Jr.

17th Robert Lewandowski

18th Scott McTominay

19th Joao Neves

20th Lautaro Martínez

21st Serhou Guirassy

22nd Alexis Mac Allister

23rd Jude Bellingham

24th Fabián Ruiz

25th Denzel Dumfries

26th Erling Haaland

27th Declan Rice

28th Virgil van Dijk

29th Florian Wirtz

30th Michael Olise.

Lamine Yamal, la joya española que peleó hasta el final

El segundo puesto fue para Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona. Con apenas 18 años, logró meterse en la conversación por el Balón de Oro gracias a su enorme rendimiento en LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. El Barcelona ganó todos esos títulos con él como protagonista. El joven español fue el más cercano competidor de Dembélé en la votación, y su presencia en el podio lo consolida como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial.

Mbappé y su ubicación en el ranking

Uno de los grandes temas del Balón de Oro 2025 fue el séptimo lugar de Kylian Mbappé. El capitán del PSG partía como uno de los favoritos, pero la votación no lo respaldó. El compañero de Dembélé en la selección de Francia y su rival en el clásico con Real Madrid, no tuvo el mismo impacto en su influiencia individual y terminó fuera del podio, lo que sorprendió a gran parte del mundo del fútbol. Este resultado marca un contraste en la carrera del delantero francés, considerado desde hace años como sucesor natural de Messi y Cristiano Ronaldo.

Vinicius Jr. y el resultado que no se esperaba en Madrid

El brasileño Vinicius Jr. terminó en el puesto 16 de la clasificación, un año después de ser otro de los grandes candidatos a ganarlo. Pese a ser el gran referente del Real Madrid y a mantener su regularidad goleadora, el atacante no logró ubicarse entre los primeros lugares de la votación. Este resultado generó sorpresa en el entorno madridista, donde se esperaba verlo competir de cerca por el podio. La competencia de Dembélé, Yamal y otros nombres terminó relegando al brasileño.

Erling Haaland, lejos de los primeros puestos

El caso más llamativo fue el de Erling Haaland, quien finalizó en el puesto 26. El goleador noruego, que en temporadas anteriores había batido récords en Champions League y Premier League, no logró convencer a los votantes en esta edición. A pesar de sus números individuales, la ausencia de títulos determinantes con el Manchester City lo dejó fuera de la pelea real por el galardón.

El impacto histórico del triunfo de Dembélé

La victoria de Ousmane Dembélé significa mucho más que un Balón de Oro. Es la confirmación de un futbolista que, tras años de críticas por lesiones e irregularidad, alcanzó la plenitud de su carrera. Además, se convirtió en el sexto francés en conseguir el premio y sumó el octavo Balón de Oro para su país, igualando a Argentina en la tabla histórica.

El francés superó a cracks como Mbappé, Yamal, Vinicius y Haaland en una edición que quedará en la memoria como una de las más sorprendentes y que consolida a Dembélé como uno de los grandes nombres de su generación.