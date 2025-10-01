El reencuentro que muchos esperaban no podrá ser. Ousmane Dembélé, hoy figura del Paris Saint-Germain y reciente ganador del Balón de Oro, no estará en el duelo de Champions League frente al FC Barcelona en territorio catalán. Una lesión muscular lo mantiene fuera de competencia desde principios de septiembre, frustrando la posibilidad de que volviera a medirse a su exequipo en un partido cargado de simbolismo.

El extremo francés, que fue parte del Barça entre 2017 y 2023, no juega desde el pasado 5 de septiembre, cuando se lesionó en un compromiso de la Selección de Francia en las Eliminatorias mundialistas contra Ucrania. Ese día apenas pudo disputar 36 minutos antes de retirarse con molestias en el isquiotibial, dolencia que lo mantiene alejado de las canchas hasta hoy.

La lesión que aparta a Dembélé del regreso a Barcelona

La baja de Dembélé se explica por una lesión en el isquiotibial, sufrida mientras jugaba con la Selección de Francia. El diagnóstico inicial apuntaba a varias semanas de recuperación y está en eso. El delantero, que estaba llamado a ser una de las estrellas del enfrentamiento ante el Barça, continúa en rehabilitación y no ha sido incluido en la convocatoria de Luis Enrique para el compromiso de Champions. Su ausencia priva el escenario del que sido un sabor especial, dado que regresaba a territorio catalán ya como Balón de Oro.

Un Balón de Oro sin regreso a Barcelona

El galardón que obtuvo Dembélé este año representa el punto más alto de su carrera profesional. Sin embargo, el reconocimiento no podrá ser celebrado ante una afición que también lo vio crecer como jugador y donde dejó una huella marcada por luces y sombras.

El choque entre Barcelona y PSG estaba marcado por el morbo de ver a Dembélé enfrentar a su antiguo club con el máximo reconocimiento individual en el mundo del fútbol. La lesión ha pospuesto ese momento, dejando la expectativa para futuros cruces europeos.

Los otros lesionados del PSG para la visita al Barcelona

La ausencia de Dembélé no es la única que complica los planes de Luis Enrique. El PSG viaja a Barcelona con una lista de bajas importantes:

Doué , fuera por una lesión en el gemelo.

, fuera por una lesión en el gemelo. Neves , también afectado en el isquiotibial.

, también afectado en el isquiotibial. Marquinhos, con problemas musculares.

Además, el cuerpo técnico mantiene dudas sobre la participación de Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia, ambos con molestias musculares que los ponen en duda para el encuentro.

El impacto de la ausencia de Dembélé en PSG

El PSG pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes, capaz de generar peligro constante en el uno contra uno y aportar soluciones ofensivas. La baja obliga a Luis Enrique a rediseñar su esquema de ataque, apostando por alternativas que no ofrecen la misma capacidad de desborde.

La experiencia y explosividad de Dembélé eran vistas como un arma clave para enfrentar a un Barcelona que atraviesa un buen momento en defensa. Su ausencia puede inclinar la balanza en un partido de máxima exigencia.

Un duelo marcado por la historia reciente

Barcelona y PSG han protagonizado algunos de los partidos más recordados de la última década en la Champions. El posible regreso de Dembélé a territorio catalán añadía una narrativa especial al enfrentamiento. El francés, tras seis temporadas en el club blaugrana, salió en 2023 para unirse al proyecto parisino.

Verlo regresar como Balón de Oro frente a la afición culé era un acontecimiento que generaba expectación en Europa. Sin embargo, la lesión en el isquiotibial ha convertido ese esperado reencuentro en una historia aplazada.

Lo que significa para Barcelona y PSG

Para el Barcelona, la ausencia de Dembélé implica un alivio competitivo: se evita enfrentar a un jugador que conoce bien a varios de sus compañeros y que atraviesa el mejor momento de su carrera. Para el PSG, en cambio, significa perder a su máxima figura en un escenario clave, justo cuando más se necesita liderazgo y calidad.

El partido se jugará con ausencias de peso, pero la atención sigue centrada en lo que pudo ser un regreso inolvidable. Dembélé deberá esperar para volver a Barcelona y PSG confiará en que sus alternativas puedan suplirlo en una noche que promete intensidad.