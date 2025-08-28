La Champions League 2025/26 ya conoce su fase principal con el sorteo de la liga de 36 equipos, un formato que se estrenó en la edición pasada y que ha traído cruces de altísimo nivel. El sorteo dejó enfrentamientos de lujo para los gigantes europeos, pero también determinó el camino de los futbolistas colombianos que estarán en acción en esta edición.

Cruces de alto voltaje para los grandes de Europa

El sorteo determinó que el Real Madrid de Xabi Alonso tendrá un calendario muy exigente: volverá a medirse contra el Manchester City de Pep Guardiola, además de visitar a un histórico como el Liverpool, y enfrentarse a la Juventus y el Benfica.

Por su parte, el FC Barcelona tendrá que verse las caras con el vigente campeón PSG de Luis Enrique y con el Chelsea, aunque también se medirá contra equipos de menor jerarquía como Brujas, Olympiacos, Eintracht de Frankfurt y Newcastle.

El Atlético de Madrid tampoco salió bien librado: se enfrentará a Inter de Milán, Liverpool y Arsenal, rivales de máxima exigencia. El Villarreal, entre tanto, deberá medirse contra el City, la Juventus y el Tottenham, mientras que el Athletic de Bilbao tendrá que luchar contra PSG, Borussia Dortmund y Arsenal.

Así fue la suerte para los colombianos

La jornada también fue clave para los jugadores colombianos que disputarán esta edición de la Champions:

Luis Díaz (Bayern Múnich): su club tendrá duelos contra PSG, Chelsea, Arsenal, Brujas, Sporting de Lisboa, PSV, Union SG y Pafos . Un grupo duro que pondrá a prueba el poder ofensivo del equipo bávaro.

su club tendrá duelos contra . Un grupo duro que pondrá a prueba el poder ofensivo del equipo bávaro. Richard Ríos (Benfica): se medirá a rivales de altísimo nivel como Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag y Newcastle .

se medirá a rivales de altísimo nivel como . Juan David Cabal (Juventus): enfrentará un calendario con choques frente a Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting de Lisboa, Bodø/Glimt, Pafos y Mónaco .

enfrentará un calendario con choques frente a . Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa): el delantero samario tendrá que jugar contra PSG, Bayern Múnich, Brujas, Juventus, Marsella, Napoli, Kairat Almaty y Athletic Bilbao .

el delantero samario tendrá que jugar contra . Davinson Sánchez (Galatasaray): el cuadro turco se verá las caras con Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt, Ajax, Union SG y Mónaco .

el cuadro turco se verá las caras con . Camilo Durán y Kevin Medina (Qarabag): tendrán que desafiar a Chelsea, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague y Athletic Bilbao.

Una auténtica montaña rusa de retos para los cafeteros, algunos con opciones de brillar en clubes protagonistas y otros con el desafío de sorprender ante rivales de jerarquía.

Un formato renovado por segunda temporada consecutiva

La fase liga de 36 equipos mantiene el sistema estrenado en 2024: cada club disputa ocho partidos (cuatro en casa y cuatro fuera) contra rivales de distintos bombos según el coeficiente UEFA.

Los ocho primeros pasan directamente a octavos de final .

pasan directamente a . Del 9.º al 24.º puesto disputan un play-off para acceder a octavos.

disputan un para acceder a octavos. Los que acaben más allá del 24.º lugar quedan eliminados.

Posteriormente, el torneo avanza con las rondas clásicas de eliminación directa: octavos, cuartos, semifinales a doble partido y la final en sede neutral, programada para el 30 de mayo de 2026 en Budapest, a partir de las 18:00 horas.

La Champions League 2025/26 promete emociones desde el arranque. Para los colombianos, el sorteo fue de suerte dispar: algunos deberán enfrentar a los gigantes europeos desde el primer día, mientras que otros tienen un panorama más equilibrado. Lo cierto es que la cita continental vuelve a convertirse en el gran escenario para medir el verdadero nivel del fútbol europeo y el protagonismo que los jugadores cafeteros puedan alcanzar.