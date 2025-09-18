Dayro Moreno, el eterno goleador del fútbol colombiano, sigue escribiendo páginas de oro en su carrera. El día después de cumplir 40 años, marcó un doblete en la visita de Once Caldas a Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Un logro que lo consolidó como máximo goleador internacional en la historia del club, con 15 anotaciones en torneos Conmebol.

Con esta marca, Dayro empieza a sacar una ventaja relevante a Sergio Galván Rey, otro histórico del Blanco Blanco, que había dejado el registro en 11 goles internacionales. La comparación, lejos de generar disputa, confirma la grandeza de ambos en la historia de Once Caldas, pero deja claro que el presente sigue siendo de Dayro, quien no detiene su marcha goleadora ni siquiera al entrar en la cuarta década de vida.

Los goles internacionales de Dayro Moreno con Once Caldas

El récord de Dayro Moreno toma mayor dimensión al repasar contra quiénes fueron sus anotaciones. Con la camiseta del Blanco Blanco, el atacante ha dejado su huella en dos de los torneos más importantes de Sudamérica: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En la Copa Libertadores suma 5 tantos:

Sao Paulo (Brasil).

Monterrey (México).

Libertad (Paraguay), en dos ocasiones.

Cruzeiro (Brasil).

En la Copa Sudamericana la cifra es aún más llamativa, con 10 goles anotados:

Unión Española (Chile).

San José (Bolivia), tres tantos.

San Antonio Bulo Bulo (Bolivia).

Huracán (Argentina), tres goles.

Independiente del Valle (Ecuador), en dos oportunidades.

Dayro Moreno, máximo goleador de la Sudamericana 2025

Más allá de su récord personal con Once Caldas, Dayro Moreno también es protagonista absoluto de la actual edición de la Copa Sudamericana. Con los dos tantos que le marcó a Independiente del Valle, alcanzó los 10 goles en el torneo, lo que lo convierte en el máximo goleador de la competencia en 2025.

Sus perseguidores más cercanos, Ismael Díaz (Universidad Católica de Ecuador) y Junior Paredes (Academia Puerto Cabello), cuentan con seis tantos cada uno. La diferencia es clara y muestra la magnitud del logro del delantero colombiano, quien a los 40 años no solo sigue vigente, sino que también es el referente ofensivo del torneo continental.

La vigencia de Dayro Moreno a los 40 años

Lo conseguido por Dayro Moreno es un ejemplo de vigencia y profesionalismo. Mientras la mayoría de jugadores a esa edad ya están retirados o han bajado su nivel competitivo, él sigue respondiendo al máximo nivel. Su estado físico, sumado a su instinto goleador, le permiten mantenerse como uno de los delanteros más peligrosos de Sudamérica. Tiene 10 goles en la Sudamericana 2025 y alcanzó los 25 en el año calendario.

Además, este rendimiento le ha devuelto un lugar en la Selección Colombia, demostrando que su talento sigue siendo una alternativa válida incluso en escenarios de alta exigencia como las Eliminatorias Mundialistas. Viene de jugar ante Bolivia en un compromiso definitivo en Barranquilla.

Dayro Moreno, un goleador eterno en Once Caldas

La relación entre Dayro Moreno y Once Caldas ha sido larga y llena de capítulos memorables. En sus diferentes etapas con el club, ha sabido ser protagonista en competencias locales e internacionales. Ahora, con este récord histórico, se reafirma como una de las máximas leyendas del equipo de Manizales.

El dato que más impresiona es que Dayro se convierte en el jugador con más goles internacionales en la historia del club, un registro que difícilmente será alcanzado en el corto plazo. Para la hinchada, este logro significa mucho más que un número: representa el orgullo de ver a un jugador identificado con la camiseta marcar la diferencia en los grandes escenarios.

El impacto de los goles de Dayro Moreno en la historia de Once Caldas

Los goles de Dayro Moreno no han sido simples estadísticas, sino que han llegado en momentos clave para Once Caldas. Sus tantos en Copa Libertadores y Sudamericana han sido vitales para mantener al equipo en la competencia y darle prestigio internacional.

Superar a rivales como Sao Paulo, Cruzeiro, Huracán o Independiente del Valle en las listas de víctimas lo coloca en un lugar privilegiado dentro del fútbol sudamericano. Su capacidad para aparecer en instancias definitivas es lo que lo hace diferente y explica por qué, a los 40 años, sigue siendo noticia en el continente.

La leyenda de Dayro Moreno sigue creciendo

El presente de Dayro Moreno confirma que aún tiene mucho por ofrecer. Sus goles en la Copa Sudamericana 2025 lo colocan no solo como líder goleador del torneo, sino también como protagonista de la ilusión de Once Caldas en busca de un nuevo título internacional.

La leyenda del atacante continúa escribiéndose con cada anotación. Y si algo ha demostrado Dayro a lo largo de su carrera es que nunca se cansa de marcar goles, sin importar el rival, la competencia o la edad. A sus 40 años, sigue siendo sinónimo de gol y de historia para el fútbol colombiano y continental.