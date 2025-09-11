El regreso de Dayro Moreno a los entrenamientos de Once Caldas tras su paso por la Selección Colombia en el cierre de la Eliminatoria al Mundial 2026 no solo estuvo marcado por la alegría de contar nuevamente con el goleador. También dejó una imagen que rápidamente se convirtió en símbolo de gratitud: el delantero entregó su camiseta de la Tricolor al entrenador Hernán Darío Herrera, gesto que el club compartió en sus redes sociales y que conmovió a la hinchada.

Con este detalle, Dayro quiso reconocer al técnico que ha sido clave en su relanzamiento profesional. Bajo la dirección de Herrera, el atacante no solo recuperó protagonismo en el fútbol colombiano, sino que alcanzó cifras que lo devolvieron al radar de la Selección. El gesto, cargado de simbolismo, fue recibido con aplausos tanto por el cuerpo técnico como por la afición de Manizales.

Dayro Moreno volvió a la Selección Colombia en la Eliminatoria

El llamado de Dayro a la Selección Colombia en el cierre de la Eliminatoria fue una de las noticias más comentadas de la fecha FIFA. A punto de cumplir 40 años, el delantero manizaleño demostró que su vigencia no es casualidad y que los goles lo mantienen en la élite del fútbol nacional.

Su participación con la Tricolor fue el premio a un proceso de trabajo constante en Once Caldas, donde volvió a ser determinante. Después de años lejos de la selección, la camiseta amarilla regresó a sus manos y, con ella, la oportunidad de agradecer a quien lo acompañó en este camino de regreso.

La relación entre Dayro Moreno y Hernán Darío Herrera

El vínculo entre Dayro Moreno y Hernán Darío Herrera es una de las claves de este momento. Desde la llegada del “Arriero” al banquillo del Once Caldas, el delantero encontró respaldo, confianza y un estilo de juego que le permitió potenciar su talento.

Los números hablan por sí solos: con Herrera en el banquillo, Dayro ha anotado 45 goles y repartido 10 asistencias en los últimos dos años. Es un rendimiento que no solo lo consolidó como figura del equipo, sino que también lo puso de nuevo en la órbita de la Selección Colombia.

El regalo de Dayro Moreno al DT de Once Caldas

El gesto que dio la vuelta en redes sociales fue sencillo, pero significativo. Al llegar al entrenamiento en Manizales, Dayro tomó su camiseta de la Selección Colombia y se la entregó a Hernán Darío Herrera como muestra de agradecimiento. Es la camiseta amarilla con el dorsal 17 y el nombre de Dayro.

La imagen del entrenador luciendo la prenda se convirtió en un símbolo del vínculo entre ambos. Para Dayro, fue una manera de reconocer el apoyo que recibió y la importancia del DT en su camino de regreso a la élite. Para la hinchada, una señal de humildad y compromiso del ídolo que todavía los ilusiona.

El impacto del gesto en la hinchada del Once Caldas

Las redes sociales oficiales del club fueron el escenario donde el gesto de Dayro tomó mayor relevancia. Los mensajes de los aficionados coincidieron en un mismo sentimiento: orgullo por el delantero y reconocimiento a la conexión que mantiene con el equipo y su técnico.

El hecho de ver a un jugador con la trayectoria de Dayro entregar su camiseta como símbolo de gratitud fue recibido como un recordatorio de que el fútbol también se construye con gestos humanos, más allá de los goles o las asistencias.

La vigencia de Dayro Moreno en el Fútbol Profesional Colombiano

El gesto de gratitud llega en un momento en el que Dayro sigue dejando huella dentro de la cancha. Más allá de su edad, el delantero continúa sumando goles y registros que lo acercan a los récords históricos del fútbol profesional colombiano.

Su aporte reciente, acompañado de la confianza de Herrera y del respaldo de Once Caldas, lo llevó nuevamente a vestir la camiseta de la Selección Colombia, un logro que parecía lejano hace algunos años y que hoy se convierte en una nueva motivación para seguir compitiendo al más alto nivel.