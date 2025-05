Cristiano Ronaldo jugó su último partido de la temporada 2024-25 con Al Nassr y lo hizo como ya es costumbre: marcando. Su gol ante Al Fateh en la caída 3-2 le sirvió para quedarse con la Bota de Oro de la liga saudí por segundo año consecutivo. Pero más allá de ese nuevo logro personal, el foco se trasladó a sus redes sociales.

Minutos después del encuentro, el portugués publicó un mensaje que generó incertidumbre: “Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido con todos”. Esa frase, sin mención directa al club, encendió las alarmas sobre su futuro. ¿Fue una despedida? ¿Qué camino tomará ahora uno de los más grandes goleadores de todos los tiempos?

Cristiano Ronaldo en Al Nassr: una temporada con goles, sin títulos colectivos

En lo individual, la temporada de Cristiano Ronaldo fue excelente. Cerró el curso con 35 goles en 41 partidos oficiales, distribuidos en 25 en la liga local, 8 en la Champions Asiática y 2 en la Supercopa de Arabia. Con esa cifra se aseguró nuevamente la Bota de Oro del torneo local, dejando claro que, a sus 40 años, sigue vigente como uno de los atacantes más letales del planeta.

Colectivamente, sin embargo, la historia fue distinta. Al Nassr no logró levantar ningún título en la temporada. Fue superado en la liga, eliminado de la Asian Champions League y no logró coronarse en las competencias locales. El golpe final llegó con la derrota ante Al Fateh, que impidió al equipo clasificar al próximo torneo continental.

El mensaje que abre la expectativa con el futuro de Cristiano Ronaldo

En sus redes sociales, Cristiano dejó un mensaje tan breve como enigmático: “Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido con todos”. Sin mencionar directamente a Al Nassr, las palabras generaron especulación inmediata sobre una posible salida del club.

Su contrato, que termina en junio, todavía no ha sido renovado. Hasta ahora, no hay comunicación oficial del club sobre su continuidad, y el propio Cristiano no ha dado más detalles. La frase, en cambio, sugiere un cierre de ciclo. Y eso, en el caso de una figura como él, no pasa desapercibido.

El legado de Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe

Cristiano Ronaldo llegó a Al Nassr a finales de 2022 y, desde entonces, ha marcado 99 goles oficiales con el club. Además, fue el primer gran fichaje del fútbol saudí en su estrategia de atracción de figuras globales, abriendo el camino para que nombres como Benzema, Neymar, Mané y Kanté llegaran al país.

Aunque no logró títulos de liga o continentales, su impacto fue inmediato: llenó estadios, multiplicó la visibilidad del torneo y llevó a Al Nassr a disputar trofeos con regularidad. Ganó la Copa de Clubes Árabes en 2023 y fue el máximo goleador del país dos años seguidos.

Las opciones que empiezan a sonar en el futuro de CR7

Si se confirma que no continuará en Al Nassr, Cristiano Ronaldo será agente libre a partir de julio. Y ya hay varios rumores que circulan sobre su posible destino:

Botafogo (Brasil): El club carioca, propiedad del empresario John Textor, participará en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos y se ha mencionado que vería con buenos ojos un fichaje bomba como el de Cristiano.

Al Ahli (Arabia Saudita): Campeón reciente de la Champions Asiática, buscaría refuerzos de impacto para encarar el Mundial de Clubes. La experiencia de CR7 en torneos internacionales lo convierte en una opción atractiva.

MLS o regreso a Europa: Aunque menos probable, todavía se especula con la posibilidad de que fiche por un club en Estados Unidos o regrese a una liga europea. Su estado físico y rendimiento siguen siendo argumentos sólidos para cualquier equipo.

936 goles y un legado que no se detiene

El gol ante Al Fateh no solo cerró la temporada, también llevó su cuenta personal a 936 goles oficiales como profesional, una cifra que lo mantiene como el máximo goleador de la historia del fútbol. El desglose de su registro lo confirma como una leyenda en todos los equipos por los que ha pasado:

Sporting CP: 5 goles

5 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Real Madrid: 450 goles

450 goles Juventus: 101 goles

101 goles Al Nassr: 99 goles

99 goles Selección de Portugal: 136 goles

Su próximo gol será el número 100 con Al Nassr, si es que decide seguir. De lo contrario, esa marca quedará como una cuenta pendiente en su paso por Arabia.

Lo que viene para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no ha dicho adiós, pero tampoco ha asegurado su continuidad. La temporada terminó, el contrato está cerca de expirar y el mensaje deja todo abierto. Como siempre en su carrera, su próximo paso será seguido de cerca por todo el mundo del fútbol.

Lo único seguro es que sigue vigente, sigue marcando y sigue escribiendo capítulos inolvidables. Si este fue el cierre de su etapa en Al Nassr, lo hizo a su manera: con gol, con impacto y con una frase que deja en vilo al planeta fútbol.