La discusión no se detiene, porque ellos tampoco lo hacen. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a marcar este fin de semana y, con ello, actualizaron una vez más unos registros que parecen no tener techo. El argentino brilló con doblete y asistencia en la clasificación de Inter Miami a la semifinal de la Conferencia Este en la MLS, mientras que el portugués convirtió en la victoria de Al Nassr para mantener el puntaje perfecto en la liga árabe. A sus edades, lejos de la élite europea, todavía son los protagonistas principales de una historia que parece interminable.

Ambos continúan sumando goles, asistencias, influencia y relevancia en sus equipos y en el fútbol mundial. Cada partido suyo trae nuevos datos, nuevos récords y nuevas marcas que alimentan una carrera que ya está escrita con mayúsculas en la historia del deporte. Este fin de semana no fue la excepción.

Messi, doblete decisivo para Inter Miami en playoffs de la MLS

Lionel Messi volvió a ser determinante en un partido clave de la postemporada. Inter Miami se impuso por 4-0 a Nashville para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este y el argentino firmó una actuación brillante: doblete y una asistencia, esta última con valor histórico por ser la número 400 en su carrera profesional.

Con esos dos tantos, Messi completó un año con 42 goles en 46 partidos con Inter Miami. Su aporte, además, se reparte de forma notable en las distintas competiciones que el club disputó en 2025:

MLS: 34 goles

34 goles Leagues Cup: 2 goles

2 goles Liga de Campeones de la Concacaf: 5 goles

5 goles Mundial de Clubes: 1 gol

Más allá del contexto competitivo, lo que sigue siendo llamativo es la capacidad de Messi para producir goles y juego. A los 38 años, mantiene ritmo, precisión, lectura del partido y una capacidad de desequilibrio que sigue marcando diferencias en el más alto nivel.

Los números totales de Messi con goles y asistencias: récord tras récord

El triunfo ante Nashville dejó una cifra que merece detenerse: Messi llegó a 894 goles oficiales en toda su carrera. Pero no viene solo. A ello se suma el registro de 400 asistencias oficiales, el primero y único futbolista en la historia que llega a tal número.

Los números consolidados de Lionel Messi (clubes y selección):

894 goles

400 asistencias

1133 partidos disputados

Y su temporada 2025 también exhibe ritmo de élite:

50 partidos

44 goles

22 asistencias

Un rendimiento digno de sus mejores años, pero con una madurez futbolística evidente: Messi hace rendir a su equipo, interpreta mejor que nadie el juego y potencia colectivamente a quienes lo rodean.

Cristiano Ronaldo mantiene la cima goleadora mundial

En Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo también dijo presente. Anotó en la victoria 1-3 de Al Nassr sobre Neom, resultado que permitió al equipo sumar su octava victoria consecutiva en la liga, manteniendo una campaña perfecta.

Con ese gol, Cristiano llegó a 9 goles en 8 partidos en la actual temporada local. A los 40 años, sigue siendo la referencia ofensiva principal de su equipo y un competidor feroz, tanto física como mentalmente. Su vigencia no admite dudas.

Lo más impactante es su cifra global: Cristiano Ronaldo alcanzó 953 goles oficiales, un número jamás visto en toda la historia del fútbol. Nadie, en más de un siglo de registros profesionales, se ha acercado a ello. Además, acumula 259 asistencias en 1296 partidos disputados.

Los números de Cristiano Ronaldo en 2025

En cuanto a su producción durante el año 2025 (club y selección nacional):

41 partidos

38 goles

3 asistencias

Un registro goleador que sigue sosteniendo su figura como máximo artillero vivo y activo del fútbol mundial. La capacidad de Cristiano para seguir marcando es, a esta altura, un fenómeno deportivo absoluto.

Comparación Messi vs Cristiano Ronaldo: cifras totales actualizadas

Estos números muestran dos carreras excepcionales, construidas desde lugares, estilos y momentos distintos, pero siempre en la cima.

Cristiano Ronaldo: 1296 partidos, 953 GOLES y 259 asistencias.

Leo Messi: 1133 partidos, 894 goles y 400 ASISTENCIAS.

Un legado que continúa escribiéndose

Lo que queda claro es que no estamos solo ante dos futbolistas con cifras extraordinarias. Estamos ante dos deportistas que redefinieron cómo se entiende la longevidad y la vigencia en el fútbol. Messi y Cristiano no solo hicieron historia: siguen haciéndola.

Años después de haber dominado Europa y el mundo, continúan siendo noticia, referentes y figuras dominantes en sus equipos. Su permanencia en la élite competitiva es, quizá, el capítulo más sorprendente de todas sus historias.

La carrera sigue.

Los goles siguen.

La leyenda, también.